Poco a poco, dice AMLO sobre falta de accesos a Tren Maya

Quintana Roo, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tramo que hoy inauguró de Campeche a Cancún ya está listo, sin embargo, sus adversarios dirán que está incompleto.

Entrevistado en el tren, el mandatario dijo que el transporte ya está en marcha y es ejemplo de que una obra de estas características puede hacerse en un sexenio.

-Pero muchos ven una obra inconclusa, se le planteó.

"Ah, pues porque cada quien ve de acuerdo a su manera de pensar y hay que respetarlos también", dijo AMLO.

-¿Cuándo podría ya estar completamente terminada la obra?

"Hoy, hoy. A ver dime tú si vamos a llegar y en cuanto tiempo vamos a llegar y si tú hubieses hecho el mismo viaje desde Campeche hasta Cancún y si hubiese costado lo que costó el tren y si hubieses llegado en el mismo tiempo", respondió.

-Pero los accesos no están completos, presidente, se le insistió.

"No, no, poco a poco, ahí va. Pero, miren, van a haber algunos que, además los respeto mucho, que no son mis enemigos son mis adversarios, que no les va a gustar nada de lo que hagamos", señaló.

López Obrador caminó desde el primer vagón hasta el cuarto para platicar con los reporteros que viajan en el tren.

Visiblemente contento, mostró su boleto, el cual traía impreso su nombre y el gafete que traía colgado al cuello correspondiente al vagón número 1, en donde viaja con empresarios e integrantes de su Gabinete.

"Me rayé", bromeó.

López Obrador dijo que el tramo que hoy se inaugura de Campeche a Cancún, alrededor de 470 kilómetros, tuvo un costo de cerca de 60 mil millones de pesos.

Sobre el costo total de la obra, en el que ha habido polémica, dijo que no tiene el cálculo final, pero que será mucho menor a lo que hubiese costado en el pasado o en cualquier otro país.

Además, argumentó, parte de los recursos fueron cubiertos con los 125 mil millones de pesos ahorrados al cancelar el aeropuerto de Texcoco y haber optado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).