Pobreza en México aumentó en 3.8 millones entre 2018 y 2020

Ciudad de México.- La pobreza en México aumentó en 3.8 millones de personas de 2018 a 2020 y en ese mismo lapso 2.1 millones de mexicanos pasaron de la pobreza a la pobreza extrema, a pesar de los programas sociales, determinó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, el Coneval, organismo público encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales, informó que la cantidad de mexicanos pobres pasó de 51.9 millones a 55.7 millones entre 2018 y 2020, o del 41.9 al 43.9 por ciento del total de la población.

"Dentro de la población en situación de pobreza, se identificó que la población en situación de pobreza extrema fue la que aumentó en mayor medida, al pasar de 7 por ciento (8.7 millones de personas) en 2018 a 8.5 por ciento (10.8 millones de personas) en 2020", indicó el Consejo.

El aumento de la pobreza se registró en el medio urbano en 4.5 millones nuevos pobres, al pasar de 34.5 millones de personas en 2018 y a 39 millones en 2020, o de 36.8 a 40.1 por ciento.

Si bien en el medio rural la pobreza multidimensional bajó de 57.7 por ciento al 56.8 por ciento, la pobreza extrema aumentó de 16.2 al 16.7 por ciento, señaló el informe.

"En las zonas rurales, el porcentaje de población en situación de pobreza no presentó mayores cambios, tanto en términos relativos como absolutos. Para 2018 la proporción era de 57.7 por ciento (17.4 millones de personas), mientras que para 2020 fue de 56.8 por ciento (16.6 millones de personas)", detalló.

El Coneval indicó que Chiapas, Guerrero y Puebla registró 75.5 por ciento, 66.5 y 62.4 por ciento de su población.

A pesar del discurso presidencial de que invierte más en programas sociales, el Coneval informó que no identificó un aumento significativo de personas que reportaron ser beneficiarias de algún programa federal de desarrollo social, que en 2018 era del 29.9 por ciento y en 2020, del 30.3 por ciento.

Incluso, el Consejo señaló que por la falta de focalización de los programas sociales, entre 2018 y 2020 el porcentaje de personas más pobres -el Decil I- que reciben ayudas de programas sociales bajó de 20.9 por ciento a 13.3 por ciento, mientras que el reparto creció entre los más ricos -Decil X-, aumentó de 1.7 por ciento al 5.7 por ciento.

"Esto se puede deber a distintos factores; por ejemplo, podría ser consistente con el cambio de orientación de la política social, que se caracterizó por la sustitución de programas focalizados en población en condición de pobreza por programas prioritarios con enfoque de acceso universal", explicó.

En cambio, el presidente López Obrador resaltó hoy el programa de apoyos sociales y lo bien que le va en su Gobierno, según dijo, a los sectores más pobres.

"Estamos actuando colectivamente, por ejemplo, mejorar la economía popular, aumentando el salario mínimo, pensiones a 11 millones de adultos mayores, como se ayuda a mejorar economía popular, con trabajo a los jóvenes, a 2 millones 400 mil. O sea ya no tenemos programas experimentales porque el gobierno no es un centro de investigación, no es una universidad pública, aquí tenemos que atender a todo el pueblo. Me llena de satisfacción poder decir que del presupuesto público reciben apoyo, aunque sea limitado, 30 millones de familias. Y lo puedo probar, de 35 millones", sostuvo.