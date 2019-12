'Planteó EU vigilar reforma laboral en México para ratificar T-MEC'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ratificación del T-MEC está detenida, porque en Estados Unidos se planteó una supervisión sobre el cumplimiento de la reforma laboral en México.

"Nosotros no aceptamos eso, o sea que haya una especie de inspectores para ver si una empresa cumple con lo establecido en la ley, si realmente se llevó a cabo la elección (en un sindicato) de manera democrática, no se aceptó", puntualizó el mandatario.

Al ser cuestionado sobre la preocupación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de que se están pidiendo demandas extremas para la consolidación del acuerdo, López Obrador dijo entender su posición, pero aclaró que en este caso México ha hecho una propuesta.

"Si hay una controversia en una empresa", dijo, "no en todo el sector empresarial, no en toda la industria de México, que pueda haber un panel, que es distinto, donde participemos de manera conjunta, un representante de Estados Unidos y un representante de México, y un tercero, para que si no se cumplió con la norma, en un plazo considerable (...) estos panelistas, que son como jueces, ya deciden si realmente hubo una violación o incumplimiento en materia laboral", señaló.

El presidente reconoció que se trata de un tema complejo, pero destacó la confianza que tiene en el desempeño del subsecretario Jesús Seade, el encargado de la negociación.

"Eso los estamos viendo en estos días, porque queremos que se apruebe el Tratado y no pase más tiempo por los efectos que tiene el proceso electoral", dijo.