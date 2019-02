Plantean viraje en Comisión de Búsqueda

Ciudad de México— Evitar la simulación y la improvisación, trabajar coordinadamente con los estados y sumar a las familias en las tareas de localización, fueron planteamientos coincidentes de los primeros aspirantes a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en ser entrevistados como parte del proceso de selección.

Los aspirantes también subrayaron la necesidad de integrar un equipo especializado para la CNB, de diseñar un plan de trabajo concreto e integral, y de dotar a la institución de herramientas informáticas y tecnológicas que permitan mejorar sus resultados.

Las primeras entrevistas, a 4 de los 11 aspirantes, fueron realizadas este lunes por el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en la sede de la dependencia. Los demás serán entrevistados durante martes y miércoles.

Juan Francisco Alcaraz, quien ha laborado en la Procuraduría y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, dijo que si bien la CNB ha hecho esfuerzos, es momento de cambiar su operación a fin de evitar la simulación y dar resultados.

A pregunta expresa de Encinas sobre la relación de la CNB con las comisiones estatales en la materia, Alcaraz sostuvo que la dependencia federal debe tener un papel de supremacía, aunque sin trastocar la soberanía de las entidades.

"(Un) papel de supremacía, que no sea una comisión de papel, sino proactiva y de combate directo a personas no localizadas. Debe haber supremacía en esta comisión, (de no ser así) se volvería a la simulación", puntualizó.

Adelantó que en caso de ser elegido, las tres principales prioridades al arranque de su gestión serán conformar un cuerpo de especialistas; crear el reglamento correspondiente para homologar las comisiones estatales, y dar resultados concretos en los primeros 100 días.

Felipe Arias Ruelas, abogado por la UNAM y exfuncionario de la CNDH, de la otrora PGR y de la Segob, consideró necesario sumar a las familias y colectivos en las tareas de búsqueda, así como fortalecer y consolidar a la Comisión con base en el nuevo programa anunciado por el subsecretario Encinas.

"Es muy importante que esta institución logre un equilibrio entre las tareas de búsqueda, pero no descuidar y poner mucho interés y trabajo en la función rectora de la institución", mencionó el ex Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Arias ofreció evitar la improvisación en los trabajos de la CNB, construir un buen programa en materia de planeación y coordinación, y trabajar con seriedad tanto en el diseño de las políticas públicas como en la implementación de las acciones.

"Un trabajo bien hecho donde no se tomen las decisiones sobre las rodillas", comentó el abogado, quien, a pregunta enviada por un usuario de Facebook, reconoció que no tiene experiencia concreta en tareas de búsqueda, aunque afirmó que ha trabajado en grupos de investigación.

Una de las propuestas concretas de Arias fue fusionar las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas y las Comisiones de Búsqueda de los estados, en un solo ente descentralizado, no sectorizado, para que funcione como ventanilla única para las familias.

Leonor de Jesús Figueroa Jácome, ex funcionaria de la PGR y de la Corte, criticó que las Fiscalías estatales y la general muestren apatía ante el fenómeno de la desaparición, argumenten conflictos competenciales para no investigar los casos, e incluso administren el dolor de las víctimas.

Propuso impulsar una verdadera interrelación entre autoridades federales y locales para superar los esfuerzos aislados y garantizar que las instituciones se hablen, diseñar un mecanismo específico para la búsqueda inmediata de personas y fomentar que la CNB sea un brazo articulador.

"Es terrible, la desaparición forzada es terrible, es un delito de lesa humanidad que afecta no sólo a las familias, sino al contexto generalizado de México; así como se está haciendo una comisión de la verdad (para los 43), tendría que también haber mecanismos de comisión de la verdad en justicia y reparación para todos los casos de desaparición forzada", expuso al ser cuestionada sobre la desaparición de los normalistas en Iguala.