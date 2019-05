Plantean Segob y FMI crecimiento inclusivo

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, coincidieron en la necesidad de fomentar un crecimiento inclusivo.

En una reunión privada realizada en la sede de la dependencia, se pronunciaron por crear oportunidades a favor de todas las personas, sin importar su condición social, para lograr una mejor calidad de vida.

"No existe un crecimiento si no existe la seguridad; no hay crecimiento si no hay estabilidad económica. La economía y la seguridad van de la mano o caminan en dos piernas para que la economía pueda funcionar, pueda crecer", resaltó Lagarde.

La directora del FMI, quien ayer se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que la aspiración de ambas es levantar los pilares indispensables para que los pueblos sean menores.

"Usted tiene una tarea monumental y realmente la respeto por haber tenido el valor de decir que sí cuando se le ofreció este trabajo porque usted tiene una responsabilidad inmensa con relación al país, pero también con relación a todas la niñas del mundo que la ven, que la admiran", expresó.

"Que no nada más ocurre en México, sino que esto también ocurre en muchos países del mundo, que nunca antes ha habido una mujer que se haga cargo de la seguridad interior y de los asuntos internos de un país".

Durante el encuentro, en el que estuvieron acompañadas de sus respectivos equipos de trabajo, Sánchez Cordero refrendó que la paz y la justicia son esenciales para un desarrollo económico sostenido.

La Secretaria puntualizó que en virtud de que las economías están globalizadas, se requiere "sin duda" de la cooperación de la comunidad internacional para combatir los flagelos que afectan a las sociedades.

"Para lograr estos objetivos, el Gobierno de México necesita el apoyo internacional y hemos cambiado la política en ese sentido, hemos llegado a acuerdos que antes eran impensables con organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para que nos apoyen a superar las crisis de derechos humanos que enfrenta México", destacó la funcionaria.

"Hoy estamos de plácemes en la Secretaría de Gobernación porque recibimos a una mujer que trasciende no sólo por ser una extraordinaria abogada, sino por haberse convertido en la primera mujer presidenta de la firma de abogados más grande del mundo. Y primera mujer en ocupar el cargo de ministra de finanzas de un país del G7 y la primera mujer por supuesto, en dirigir el FMI".

Sánchez Cordero además presumió a Lagarde que la Segob ha dejado atrás su "talante autoritario", para convertirse en los hechos en una dependencia que promueve la gobernabilidad del País y que defiende y protege los derechos humanos.

La Segob reportó que en la reunión también conversaron sobre los retos de México en materia de erradicación de la violencia y corrupción, desapariciones forzadas, feminicidios y legalización de la mariguana, entre otros temas.