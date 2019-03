Plantean restringir acceso a arrecifes

Ciudad de México— Si es necesario restringir parcial o temporalmente el acceso al parque marino de Puerto Morelos, Quintana Roo, para proteger el arrecife, que se haga, señaló en entrevista la Alcaldesa de ese Municipio, Laura Fernández.

Reforma publicó que el 30 por ciento de la segunda barrera de coral más importante del mundo, ubicada en Quintana Roo, está en peligro a causa de una rara enfermedad conocida como síndrome blanco, que afecta el tejido vivo de coral.

"Estamos a la espera de que los expertos nos den un diagnóstico y una posible solución para poder contribuir a ello, entre tanto seguimos con las acciones que nos competen de cuidar y preservar la integridad de nuestros activos marinos", explicó.

"Si es necesario por ejemplo el restringir las visitas al arrecife, pues se tendrá que realizar, esto ya se realizó hace mucho tiempo, me acuerdo, en Isla Mujeres, o sea que no sería una novedad este tipo de acciones para poder preservar nuestros activos marinos", opinó.

"Creo que es algo importante de valorar y de implementarlo tanto las autoridades estatales como federales, y la parte municipal pues contribuir a ello. Si ayuda a restablecer la salud del arrecife, pues será una tarea que se tenga que hacer".

Fernández aclaró que todavía no hay un planteamiento como tal de restringir el acceso al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que depende de la Semarnat, aunque lo consideró una posibilidad que los mismos visitantes aplaudirían.

"Ante la eventualidad de que se determinara, por ejemplo, el cierre parcial o por temporada del parque marino, pues sería una acción que tanto locales como visitantes aplaudirían (porque) estamos precisamente para cuidar nuestro entorno", subrayó.

"Coordinación la hay con el parque marino, la hay con las autoridades estatales y federales, y seguiremos contribuyendo en poder preservar el arrecife, que es el más importante de Latinoamérica y el segundo más importante del mundo".

Vía telefónica, la Presidenta Municipal de Puerto Morelos dijo a REFORMA que las acciones para proteger el arrecife de la enfermedad detectada durante el verano pasado, son una tarea importante y de todos.

Urge a redoblar esfuerzosLa Alcaldesa dijo que si bien la problemática ya es atendida por autoridades estatales y federales, además de científicos, se requiere redoblar esfuerzos para frenar la enfermedad y encontrar soluciones lo más pronto posible.

"Yo entiendo ya están en acción en ese sentido, a través del parque marino (...) que depende de la Semarnat, entiendo también que los científicos están topando con un evento nuevo y que tiene un proceso de investigación", comentó.

"Pero a ello creo que sí es importante sumarle recursos, redoblar los esfuerzos, apoyar a los científicos en todos los elementos que se requieren para que podamos dar con la solución y frenar esta enfermedad que tienen los corales".