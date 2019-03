Plantean regulación diferenciada para bancos

Acapulco— La eliminación de comisiones bancarias es un tema que está cerrado para la Secretaría de Hacienda, pero la regulación diferenciada de acuerdo con el tamaño del banco ya forma parte de la agenda, de acuerdo con Arturo Herrera, subsecretario de la dependencia.

Entrevistado después de reunirse con el Comité de asociados saliente y el que entrará a partir de mañana a la Asociación de Bancos de México (ABM), el funcionario declaró que la eliminación de comisiones que propuso Morena a finales del año pasado es un tema cerrado.

"No hablamos de comisiones (en la reunión) y supongo que no hablamos de comisiones porque para nosotros ese tema está cerrado; hablamos de la inclusión financiera, hay un compromiso de bancarizar a un número mayor de mexicanos", mencionó Herrera.

A su vez, el funcionario destacó que Hacienda y los bancos están trabajando en una regulación diferenciada para las instituciones financieras que permita hacer "trajes" a la medida por grupo de inversionistas.

Con ello se busca reducir los costos administrativos de los bancos y evitar trámites innecesarios.

"Hay instituciones que tienen operaciones de nicho. Por ejemplo, hay un tipo de instituciones que tienen operaciones de banca de inversión o patrimonial, pero no hacen créditos hipotecarios, y la regulación actual les obliga a todos los bancos a presentar reportes sobre cualquier línea de actividades, es decir, tienen que presentar reportes de créditos hipotecarios o de créditos a la vivienda aunque no los den", comentó Herrera.

Consultado, Carlos Rojo, próximo presidente ejecutivo de la ABM y jefe de la oficina de Presidencia de Banorte, mencionó que la regulación diferenciada se puede adoptar, y que con ello no se busca que un mismo riesgo se evalúe diferente en distintas instituciones.

"Lo que hemos estado platicando y proponiendo es que pudiera existir algún tipo de regulación que permitiera bajar de cierta manera el costo regulatorio que se tiene al tener que cumplir con todo lo que (en la regulación) se pide, y que con esto pudiéramos promover que esta regulación les ayudara a ir creciendo a un buen ritmo", afirmó.

"Estoy convencido que esto se da en otros países y se da de una manera bastante exitosa, entonces no veo por qué aquí no lo pudiéramos hacer", agregó Rojo.

En tanto, Herrera destacó que habrá otro cambio regulatorio.

"Vamos a hacer una cosa más, vamos a tratar de buscar una regulación que sea más inteligente, que se pida la misma información y que hacia adentro del Gobierno podamos tener un depósito informático de tal forma que las distintas instituciones estén pidiendo la misma información a través de las mismas ventanillas", mencionó.

Respecto a la reunión que sostuvo con los banqueros, Herrera mencionó que otro tema de análisis fueron las políticas de Estados Unidos que a veces limitan el tipo de transacciones fronterizas.

"Estamos construyendo una agenda conjunta. Fue una reunión propositiva y hemos trabajado con ellos en los últimos meses y vamos muy bien", afirmó.