Plantean en INE cerrar asambleas de 'corcholatas'

Ciudad de México.- La Unidad de lo Contencioso del INE propuso a los consejeros ordenar a Morena, PT y PVEM que sus aspirantes presidenciales realicen asambleas en espacios cerrados y del partido, debido a que consideran que la dinámica actual podría caer en actos anticipados de precampaña y campaña.



"Se ordena a los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México que, una vez que sea notificado del presente acuerdo, todos los actos referidos como recorridos o 'asambleas informativas' que, conforme al 'Acuerdo del consejo nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México', se hayan programado por parte o en favor, de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, no contengan elementos proselitistas; además deberán realizarse conforme a lo siguiente", indica el documento que será votado esta tarde.



"Entre las medidas se encuentran que se realicen en lugares cerrados y/o en espacios pertenecientes al propio partido político, como son sus oficinas estatales o municipales; deberán ser dirigidos a la militancia (puesto que, se trata de un proceso para designar a la persona que ocupará un cargo partidista, en el caso Coordinador o Coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación), y que no deberán emitirse expresiones de índole electoral", indica el proyecto a discusión.

Se pide que de inmediato se notifique a Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, para suspender todas sus asambleas públicas.



En el documento se les recuerdan las características que deben tener sus actos, las cuales fueron aprobadas el 16 de junio, pero no han sido cumplidas por los aspirantes.



Éstas son: no llamar a respaldarlos para ser candidatos, no hacer propuestas ni hablar del proceso electoral 2024.



El 28 de junio, la Comisión de Quejas, integrada por tres consejeros, analizó 28 informes de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE basados en visitas sorpresa a los recorridos o asambleas públicas de las llamadas "corcholatas", y concluyó que existen pruebas para determinar que los seis contendientes podrían estar violando los tiempos electorales, que arrancan en noviembre.



La Unidad técnica reportó que las asambleas de las "corcholatas" del Presidente Andrés Manuel López Obrador realizan actos proselitistas al 2024, enaltecen su figura, reparten regalos y utilitarios como si fuese campaña electoral, hacen promesas de obras públicas y solicita apoyo para obtener mayoría en el Congreso, pero en la votación sólo la presidenta, Claudia Zavala, votó a favor de frenar esas acciones, frente a los consejeros Rita López y Jorge Montaño que argumentaron que la Unidad se tomó atribuciones que no le corresponden.