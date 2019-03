Plantean aborto legal en el PND

Ciudad de México— La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, planteó la inclusión de la interrupción legal del embarazo y la no criminalización de las mujeres por hacerlo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.

"No se trata de incluir un párrafo, se trata de ver específicamente, hay 2 mil 345 mujeres en la cárcel acusadas de aborto, acusadas de un estúpido delito que se inventaron que se llama 'homicidio en razón de parentesco'. Eso lo tenemos que eliminar absolutamente de una política pública", sostuvo.

"Se debe de incluir el avance en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la interrupción legal del embarazo, la no criminalización de las mujeres y la eliminación de tipos penales que están metiendo a las mujeres a la cárcel", aseguró.

Cuestionada sobre la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador en estos temas, Mícher consideró que es muy respetuosa, pero clara en el sentido de no quitar ni dar marcha atrás a derechos a las mujeres.

"No puede cerrar los ojos nadie ante esta situación; para que realmente haya una política de prevención del embarazo, de atención del embarazo, y por supuesto de la interrupción legal del embarazo", abundó.

En entrevista, tras participar en Foro Mujeres para la construcción del PND, la morenista adelantó que el Gobierno federal va a incluir en el PND un eje transversal de la política de igualdad en todos los temas.

"Es decir, incorporar los lentes de género, los lentes de la perspectiva de género en toda la política nacional, en agua, en justicia, en derechos humanos, en salud, en educación, ahí ver la desigualdad que están viviendo las mujeres", expuso.

"E incorporar unas propuestas de acciones para disminuir la brecha de desigualdad, en la educación, la justicia, la salud, etcétera. (También) tenemos que ahondar en los ejes de justicia y estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico, que tiene que ver con nuestras autonomías", comentó.