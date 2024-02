Plantea Sheinbaum debatir reformas de AMLO

Pachuca, México.- Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la Presidencia, consideró necesario poner a debate la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial (PJ) y desaparecer los órganos autónomos.

"No hay que cerrarse, hay que debatirlo y de igual manera lo que tiene que ver con organismos autónomos. ¿Para qué sirven? ¿En qué no han funcionado? ¿Qué problemas han tenido? No se puede nada más cerrar los ojos y decir que no", afirmó.

"No podemos decir no, no, no, no. Hay que debatirlo. El Poder Judicial hoy no da justicia al que menos tiene", aseguró en una transmisión en vivo a través de Instagram.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad, que aspira a la presidencia por Morena, PT y PVEM, promovió las 20 iniciativas de reforma que anunció López Obrador para meterse al proceso electoral, según lo ha reconocido, pues dijo que propuestas como prohibir el maltrato animal convertirán a la Constitución en una de vanguardia.

"No creo que nadie pueda estar en contra de ello", sostuvo.

De las 20 reformas presentadas el lunes por López Obrador y que Sheinbaum ha copiado, 18 son constitucionales y dos, de reforma a leyes secundarias. La aspirante enlistó algunas como el "reconocimiento" de los pueblos indígenas, la prohibición de fracking, el derecho a la educación, aumento a las pensiones a adultos mayores y a las becas escolares, a la vivienda y a salud, una vieja promesa ésta que planteó el presidente en 2018.

Sheinbaum informó que invitarán a su podcast y transmisiones en vivo a especialistas para comentar sobre esos temas.

"Vamos a ir platicando de ello y vamos a traer algunas gentes al podcast, o aquí en vivo, para que podamos platicar de las opiniones, porque es importante que se abra el debate. Siempre el debate enriquece la democracia, enriquece a la sociedad", dijo, aunque no aclaró si a eso se refería con los debates.

Antes de viajar a Pachuca, Hidalgo, a reunirse con sus seguidores, la aspirante también calificó como una noticia falsa los reportajes sobre la investigación que hizo la DEA por un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006.

"Ya en las mañaneras, el presidente ha ido mostrando cómo fue una nota absolutamente falsa. Tan falsa que ya reconoció uno de los reporteros que así fue. Que no tenía sustento suficiente, y también la propia DEA reconoció que no tenía sustento", aseguró.

"Aguas con las fake news y todas estas cosas que se dicen", insistió.

Tras su visita a Pachuca, viajará mañana a Baja California Sur y Baja California, luego a Sonora y Sinaloa, y agregó que la próxima semana se tomará unos días de descanso.