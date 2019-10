Plantea SHCP revisión de condonaciones de impuestos

Ciudad de México— Al finalizar su comparecencia en el Senado, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que las condonaciones de impuestos reveladas el martes por el SAT pueden ser revisadas aleatoriamente.

"Yo creo que lo que podemos es hacer, yo diría casi aleatoria, una muestra para asegurarnos que esto fue realizado bien y en forma", dijo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló esta semana una lista de contribuyentes que fueron beneficiados con condonaciones de impuestos entre 2007 y 2015.

No obstante, no se revelaron los motivos de las condonaciones para saber si fueron apegadas a la ley.

Se ha solicitado una revisión exhaustiva para verificar la procedencia de las condonaciones. No obstante, Herrera dejó ver que sólo se revisará una parte de las condonaciones.