Plantea Monreal que Hacienda dé recursos para revocación

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, propuso que el Gobierno federal acceda a dar "un poco" de recursos al Instituto Nacional Electoral para que pueda realizar el ejercicio de revocación de mandato.

Llamó tanto al INE como a representantes de Morena a calmar los ánimos y tratar de llegar a un acuerdo, pues, dijo, no es necesario llegar a las denuncias penales contra consejeros electorales.

"Creo que si recurren a ahorros, a disminución de privilegios, a otro tipo de gastos, en el INE pueden fácilmente enfrentar el costo que va a generar esta consulta y platicar con el Ejecutivo y Hacienda para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el ejercicio.

"Llamaría a la conciliación entre uno y otro, para que con un poco de apoyo económico pudiera salir adelante este ejercicio de revocación de mandato", planteó Monreal en entrevista.

En su opinión, el INE se extralimitó al aplazar indefinidamente la organización del ejercicio con el argumento de que no tiene recursos para efectuarla.

Indicó que es su obligación cumplir con la fecha establecida en la Constitución y la ley, que no pueden cambiarla.

Negó también que en Morena haya un hostigamiento contra la autoridad electoral, pero dijo que no se deberían proponer sanciones contra los consejeros electorales por decisiones que tomaron como órgano autónomo.

"El INE pudo actuar con más inteligencia, su director hablar con el Gobierno, buscar por la vía conciliatoria un apoyo económico para llevar a cabo la consulta y no enfrentar de manera tan radical este tema; además, no tienen razón, desde punto de visto jurídico, no tienen razón el tratar de alterar una fecha", declaró Monreal tras el evento en el Senado donde se rindió un homenaje a los migrantes.

Indicó que cualquier recurso que se interponga ante los órganos jurisdiccionales se va a ganar porque los consejeros invadieron facultades de otros poderes y violaron el principio de legalidad.

"Ellos se extralimitaron y cualquier órgano jurisdiccional nos va a dar la razón, entonces para qué calentar el ambiente cuando está muy claro, hay que plantearlo jurídicamente bien, va a prosperar el recurso", dijo.

Llamó no solo al INE, sino también a "algunos" sectores a Morena a serenarse.

Manifestó que no comparte la idea de varios en Morena denunciar a los consejeros y aplicarles un juicio político, lo que llevaría a que dejaran el cargo.

"En eso no estoy de acuerdo, no voy a los extremos, creo que todavía hay punto de conciliación, no me pronuncio a que se lleve a denuncia penal, la política tiene que ser de entendimiento y de diálogo, y creo que no está totalmente quebrado ni rota esa posibilidad, por eso me pronuncio por mantener la serenidad y buscar canales de dialogo, todavía en este momento para resolver el problema económico y no meternos en mayor profundidad de conflicto, de confrontación y generación de contrastes entre órganos autónomos y poderes.

Confió en que haya mayor sensatez en Morena.

"Sí hay gente sensata en Morena, la mayoría, un 99 por ciento somos sensatos", expresó.