Plantea AMLO consultas para proyecto de agua de La Laguna

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio de plazo hasta el 3 de octubre próximo para decidir, luego de consultas entre autoridades, productores y ambientalistas, si se continúa o no el proyecto de agua saludable para la región de La Laguna.

En un acto público en esta localidad duranguense, el mandatario urgió a las partes a definir el futuro de este proyecto que será benéfico para siguientes generaciones y con el que se dejará de sobreexplotar acuíferos, lo que incluso ha representado afectaciones a la salud pública.

"3 de octubre, domingo, ¿les parece? Nos vemos aquí a la misma hora, y antes de eso que Germán (Martínez, de Conagua) y los dos Gobernadores (de Durango y Coahuila) llevan a cabo las consultas y escuchen a todos, es lo que puedo proponer para este asunto", expuso.

López Obrador insistió en los beneficios de este proyecto y que para octubre ya no estén vigentes los amparos promovidos que mantienen parada la obra.

"El día 3 de octubre venimos por los resultados y ya me digan en qué quedamos, si vamos para adelante o no es posible llevar a cabo el proyecto. Me gustaría que para el 3 e octubre ya no estuviesen vigentes o en proceso en curso esos amparos", dijo.

"El día 3 de octubre no hay amparos, hay acuerdo y vamos para adelante. Si hay amparos y no hay acuerdo, como amigos siempre vamos a quedar, de ninguna manera como enemigos ni mucho menos con adversarios, pero espero comprendan mi situación, tengo que actuar con responsabilidad en beneficio de todo el pueblo de México".

En su intervención, el Presidente aseguró que de parte de su Gobierno hay voluntad y recursos para este proyecto, el cual no representa afectación al medio ambiente ni a la dotación de agua para los productores de la región.

"No hay afectación al medio ambiente, no haríamos nada que afectara el medio ambiente, lo tenemos estudiado (...) no se quedarán sin agua los productores, se les va a respetar su dotación y se invertirá para tecnificar las tierras de riego", sostuvo.

Esta obra, aseguró, reparará todo el sistema de conexión de líneas en los nueve municipios de La Laguna, evitará fugas y se aprovechará mejor el agua.

En referencia a los amparos presentados, López Obrador advirtió que si hubiera un Poder Judicial confiable seguiría por la vía legal.

"Yo diría no hay problema, vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones", aseguró, "pero no, nos metenemos en eso, no entrampamos, nos presentan una denuncia, y luego otra y otra y otra, y se nos va el tiempo, es una táctica dilatoria y no se hace la obra, ya hay hasta licitaciones en este caso".

Entonces lo que les pido, insistió, es que nos ayuden y decidamos entre todos.

"Es más honesto decir no se va apoder y usamos los recursos para otras necesidades y no meternos en algo que nos vaya a afectar, no caer en una trampa, porque hay gente que está dedicada a la politiquería y en todo esto hay mucha hipocrecía".

"Hay quienes dicen sí apoyamos, cómo no, pero al mismo tiempo están sonsacando (...) a que haya oposición o que se pongan trabas o que se promuevan amparos, un doble discurso, una doble moral, entonces ya no estamos para eso".

López Obrador apremió a debatir el tema porque si se sigue dilatando, no habrá tiempo para concluir el proyecto y el Presidente, advirtió, no puede ser rehén de personas o grupos por poderosos que sean, por influyentes o combativos que sean.

Vengo a pedirles que nos ayuden, recalcó, y ponerse en mi lugar, estamos iniciando esta obra y no quiero dejar obras inconclusas, y si los amparos no son retirados no se realizará.

"Yo no quiero que esta obra la iniciemos y quede inconclusa y además derochemos presupuesto (...) el presupuesto no es de los funcionarios o del gobierno, es del pueblo, de todos".