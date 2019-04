Planean amparo contra ternas de la CRE

Ciudad de México— Senadores de Oposición presentarán un amparo indirecto contra las ternas propuestas por el presidente para llenar las vacantes de la Comisión Reguladora de Energía.

El senador panista Julen Rementería, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara alta, invitó a sus colegisladores a sumarse al recurso legal para no dar trámite a las ternas que incluye 11 de los mismos nombres que no lograron consenso en su primer pase.

"Lo que se quiere es imponer la voluntad del Presidente al enviar nuevamente personas que ya fueron valoradas y rechazadas", afirmó al inicio de la sesión de la comisión legislativa.

Rementería, quien propuso cancelar las comparecencias, también reclamó que haya un documento del dictamen, con fecha del 2 de abril, que dé por hecho que se escucharon y analizaron las propuestas de los candidatos.

"O sea ya se sabe aquí qué voy a preguntar yo y qué va a preguntar cada uno de nosotros", cuestionó.

"Se establece que hemos analizado cada uno de los planes de trabajo. Ya se sabe qué voy a preguntar y cómo las van a responder, increíble pero cierto", lamentó Rementería del Puerto.

El presidente de la comisión, el morenista Armando Guadiana, afirmó que se trata de un anteproyecto.

La Oposición también cuestionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya enviado las mismas ternas, con excepción de la última de las cuatro, donde figura el empresario perfumero Ignacio Vázquez Memije.La panista Xóchitl Gálvez intervino para condenar que López Obrador haya denunciado, la semana pasada, que se le insinuó negociar la conformación de las ternas.

"Hasta la fecha no ha dicho quien hizo esa insinuación", deploró la legisladora hidalguense.