Planea AMLO crear aerolínea que incluiría al avión presidencial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planea lanzar una línea aérea de la Sedena para cubrir las rutas del país que fueron abandonadas y estaría contemplado en la flota el avión presidencial.

"¿De dónde salió lo de la empresa (para una nueva aerolínea)? Es cierto eso, sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos", comentó López Obrador respecto a la filtración hecha por el grupo internacional autodenominado "Guacamaya".

PUBLICIDAD

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que la empresa a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se llama Olmeca, Maya, Mexica y es la que operaría la nueva aerolínea junto con los nuevos aeropuertos en el sureste del país y el Tren Maya.

"Esta empresa que se llama Olmeca, Maya, Mexica va a operar el aeropuerto de Chetumal, de Palenque, posiblemente uno o dos más. (También) el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea aérea y sí son 10 aviones. Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días que lo presentaron", mencionó.

López Obrador explicó que esta nueva aerolínea ayudaría a traer vuelos a aquellas ciudades donde antes no había o que se fueron perdiendo a raíz de lo ocurrido con Interjet y Mexicana.

"Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Ha habido una disminución, no sólo por Mexicana, sino por Interjet, se han reducido los vuelos de Aeromar.

"Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando que el País va a crecer, está creciendo, pero va a crecer más", dijo.

Vuelos en el avión presidencial

El presidente López Obrador aseveró que el avión presidencial está contemplado para la nueva aerolínea, la cual podría ser inaugurada el próximo año.

"Se está haciendo el análisis económico y de viabilidad y se contempla el avión presidencial, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino que se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicios.

"En el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando. Sí es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea", afirmó.

López Obrador igualmente reconoció que la operación del avión presidencial ha sido difícil y que sólo podría usarse para rutas rumbo a Tijuana.

"El avión presidencial cuesta mucho operarlo, nos ahorramos todo eso. Al pasar a esta empresa (el avión) se va rentar también para vuelos largos, porque ese avión no se debió comprar para usarse en México. Porque ese avión, para que sea técnicamente eficaz, para que sea racional su uso, tiene que tener un promedio de vuelo de 5 horas".

"Sería nada más usarlo de aquí a Tijuana o ni a Cancún, porque es un avión trasatlántico para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Entonces, no es para ir a Guadalajara ni a Oaxaca ni a Monterrey. Estuvo mal la adquisición, si no se hace la línea (de Sedena), queda como está", expresó.

El titular del Ejecutivo señaló que la nueva aerolínea podría llamarse Mexicana o algo que tenga relación con México.

"No sabemos (cómo se llamará) sería muy bueno, como todo se sabe, a mi me gustaría, nada más que hay un juicio y no se trata de meternos nosotros en un conflicto mayor, pero lo ideal sería que fuese Mexicana, porque es regresarle a la Nación un símbolo, un emblema".

"Sólo que los trabajadores estuviesen de acuerdo en recibir una cantidad o quien tenga la marca. Hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, hay que hacer la investigación, pero eso sería lo mejor, Mexicana, si no algo que tenga que ver con México", agregó