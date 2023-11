Plan para Acapulco: a meses con intereses

Ciudad de México.- Todo empezó hace casi un siglo. Era un 11 de noviembre de 1927. Desde el Castillo de Chapultepec, Plutarco Elías Calles detonó por teléfono la dinamita que tronó una gran roca que impedía el paso entre Chilpancingo y Acapulco. Al día siguiente, el primer automóvil entró al puerto de 6 mil habitantes que un año después tendría su primer aeropuerto. El nuevo tramo de asfalto se sumó a los de Taxco-Cuernavaca-México y redujo a sólo 36 horas los 12 días que duraba un viaje de la costa a la capital del País a principios del siglo 20 y superó los avances del macadán, una mezcla de piedra machucada y arena con la que el porfirismo unió a Iguala y Chilpancingo.

La pequeña hendidura en las montañas, los estrechos túneles, los endebles puentes y los asaltos no fueron óbice para viajeros ansiosos de descubrir el paraíso escondido por cuatro siglos, ahora trepados en dos poderosos medios recién llegados: el automóvil y el autobús. La carretera, el aeropuerto, la paz posrevolucionaria y las expropiaciones de terrenos ejidales precedieron la campaña de fomento empresarial "peso por peso" de Ávila Camacho para impulsar la primera fiebre hotelera del puerto que de ocho modestos establecimientos en 1929, una década después ya tenía 64 hoteles, 10 mil habitantes y poblados con nombre de kilómetro como "El 30" o "El 22". El cierre del turismo de Europa por la Segunda Guerra Mundial sería esencial para Acapulco.

A partir de 1946 con Miguel Alemán, Acapulco vivió su segundo aire: construyó una infraestructura hotelera de clase mundial para el mercado de EU, apareció la conexión de aerolíneas y grandes cadenas y se convirtió, con la Habana, en destino turístico oficial de ese país para sus excombatientes. El Acapulco de la luna de miel de la clase media norteamericana y la llegada de los grandes de Hollywood vistió de charm los años 50.

La caída de Batista en Cuba empujó el éxito de los 60. Con el nuevo aeropuerto, el jet set y los hoteles gigantes. La "perla del Pacífico" llegó al millón de visitantes anuales y no se detuvo la construcción playera en los 5 km del Acapulco Dorado hasta mediados de los 70, cuando la crisis y los paquetes "todo incluido" cambiaron los años felices de los gringos hacia los nacientes destinos ecológicos del echeverrismo: Cancún, Los Cabos, Zihuatanejo, Loreto y al Caribe de cruceros. Al mismo tiempo, algo pasaba en las tripas del crecimiento.

Derivado del éxito, el Pacífico -puerto de 50 mil habitantes de los 60- se colmó de pobladores alrededor de la península de playas, de invasores sin hogar en lo alto del anfiteatro y ya en 1980, de más de 300 mil nuevos acapulqueños amontonados en 100 mil viviendas precarias atrás de la bahía. La migración, la explosión demográfica y el desacato ambiental estallaron la crisis urbana: deterioro del paisaje, contaminación de la bahía, miles de vendedores precarios en las playas, delincuencia creciente, congestionamiento vial, hacinamiento vecinal, pobreza extrema, contaminación insuficiencia de servicios municipales y una gigantesca informalidad laboral. La pesadilla se hizo realidad.

Pese a todo, en los 80 el número de turistas aumentó a más del doble. Pero ahora eran 95 por ciento de origen nacional, con menos poder adquisitivo y estancia; y arribo mayoritario en automóvil o en excursión por autobús. En el proceso de conversión de turismo de élite y clase media prospera al de turismo de masas cambió también el ordenamiento del espacio y reventó las capacidades urbanas. Junto al Acapulco dorado se había gestado el Acapulco amolado, que abarataba la taquilla y profundizaba la división social y la vulnerabilidad ante huracanes y temblores.

Con el nuevo siglo, 750 mil habitantes, la demanda de empleo, vivienda digna, seguridad, salud, agua, drenaje, transporte y energía alimentaron el conflicto social y cuestionaron el liderazgo político de gremialismo y territorio del priismo local. Los problemas de competitividad y atractivo por la contaminación de la bahía, pérdida de activos ecológicos, comprometieron la imagen internacional. El éxito de otros poderosos destinos en el pacífico mexicano del noroeste y el Caribe, obligó al gobierno federal a enfrentar la presión y se impulsó una reconfiguración de la oferta turística de Acapulco hacia el Valle de México.

Salinas construyó la autopista para acercar ese mercado a tres horas de viaje, se iniciaron nuevas vialidades periféricas y se reorganizó la oferta hotelera de bajo precio y atención masiva. Zedillo estimuló la inversión, ya no en renovación del parque hotelero; sino hacia una expansión del espacio primeramente abierto por Tres Vidas, el cincuentenario Princess y el Pierre Marqués, para el nuevo Mundo Imperial y una cauda de fraccionamientos y condominios verticales con habitación de segunda residencia en la zona Diamante. Con el macrotúnel, que une la bahía con Diamante, se acercó el aeropuerto y la autopista, y definitivamente hizo prescindir a sus visitantes de pasar por Las Brisas y el anfiteatro para llegar al nuevo destino. Ahí se abrió la oportunidad de un nuevo Acapulco con aeropuerto a 5 minutos, playas libres de desperdicios y resistente a toda incursión popular, capaz de generar empleo permanente, mejorar el paisaje urbano y sin saberlo, también la puerta, o los balcones, a la vulnerabilidad de cristal.

La naturaleza guarda rencores. Después de las inundaciones fatales de "Paulina" e "Ingrid" y "Manuel", el 24 de octubre de 2023 se decidió a dar una puñalada en los canceles; la mayoría de las 65 mil habitaciones de más de mil edificios de la Zona Diamante y en las instalaciones de 12 mil unidades de alojamiento Airbnb, con vientos huracanados del poderoso "Otis"; y una sacudida furiosa en el 95 por ciento de los 20 mil cuartos de 376 hoteles del Acapulco Dorado y Tradicional, hundiendo además de la economía turística básica, centenares de pequeñas embarcaciones de trabajo y decenas de yates de recreo y turismo de la bahía. De pasada, llenó de lodo negro y bacterias más de 2 mil piscinas. Para aprovechar el viaje, la trapeada neumática arrebató los techos de lámina, ventanas y menaje en miles de viviendas precarias y dejó temporalmente sin casa a buena parte de los pobres del municipio. A esta fecha, la cuenta fatal dolorosamente poco a poco crece y está pendiente saber de desaparecidos y fallecimientos confirmados.

El huracán de nivel 5 sorprendió al Gobierno y a los acapulqueños que viven ahí y saben de huracanes; pero también los presupuestos de los propietarios de segunda residencia. El dato de "Otis" es que a diferencia de meteoros anteriores esta vez la trastada natural alcanzó más que a los dormitorios, a la médula espinal de la economía porteña: el turismo. La planta productiva de una quinta parte de la población económicamente activa empleada en los hoteles dejó de ser fuente de trabajo y dos quintas adicionales dedicada a condominios y casas en renta, quedó en igual condición. El resto, dedicada a servicios y labores conectadas indirectamente, corre la misma suerte por derivación. Por primera vez en 100 años, los daños en las viviendas duelen tanto como perder en dos horas la fuente de empleo. Ahí nos encontramos.

Discusión aparte de si el Gobierno en sus diferentes órdenes supo, avisó antes o reaccionó después a la emergencia; de que la tragedia, aún sin un diagnóstico integral y aceptado, está siendo paliada con medidas de diferente tasa, eficacia y costo animadas por la presión, la emoción y la sobrevivencia; de que la evaluación se vuelve debate político y confrontación de narrativas del desastre contra una retórica de la conspiración y el culto al redentor, el tema es, ¿Qué es lo que sigue?

Fallecidos, desaparecidos y damnificados son prioridades de todos, incluso del Gobierno que lento y rápido, y furioso para exculpar al Presidente en medios y al Gobierno local de toda omisión y responsabilidad, empieza a moverse y a mostrar lo posible de sus instituciones. La sociedad civil y los afectados también hacen lo propio. Los dueños de condominios litigan seguros, los que pueden ya reparan, las coberturas empiezan a aclararse, las cosas graves pasan a ser sólo difíciles y las difíciles a ser posibles. En el lento regreso a la normalidad, la confusión profunda se hace estándar aceptable.

Poco a poco la población dejará de pedir un vaso de agua y algo de comida y demandará lo siempre imposible: empleo estable e ingreso permanente; si no, por lo menos, empleo posible e ingresos admisibles. Con las medidas de emergencia de agua, alimentos y seguridad, las prioridades para encontrar desaparecidos, atender heridos, evitar epidemias, limpiar las calles y reparar las viviendas, urge información y un plan que le dé esperanza para salir del atolladero. De qué forma será posible regresar a la normalidad con un lugar a dónde ir para ganarse la vida. Lo grave está en la vivienda semiderruida, pero también en la reposición de la fuente de trabajo destruida. Sin embargo, en Palacio las cosas van despacio y la escasez de ideas, diálogo y orden estratégico para la recuperación alimenta los rumores y la desesperanza.

¿Y qué ofrece el Presidente además del liderato en el ranking mundial de aplausos? Demagogia, adobo emocional, falacias presupuestales, gatas revolcadas, exenciones simuladas, ayudas pírricas, cortedad de miras y mucho clientelismo. A última hora, un día después de un intento fallido publicado en el Diario Oficial sobre un conjunto de estímulos fiscales infumable que decepcionó a propios y extraños, al fin hubo de despejar el humo negro y abonar un plan de 20 puntos, que ni es plan ni tiene 20 puntos. Y sí, el Presidente utiliza la mayoría de los puntos del "plan" para agradecimientos, medidas superadas, anticipos engañosos, deudas diferidas que habrán de pagarse en breve, estímulos confusos o inaplicables, para dejar los huesitos del plan en una canasta navideña que durará lo mismo que la cena de Noche Buena.

¿Qué reconstrucción es esa que condona la electricidad que poco se consumirá, que adelanta pagos que después habrá que necesitar, que distorsiona becas que no instruirán, que condona impuestos que no se van a generar, que reparte ayudas que a pocos les alcanzará? Qué clase de plan es ese, cuyo objetivo es la población fuera del mercado laboral y que no atiende ni por asomo a la fuerza laboral. ¿Cree el Gobierno que un pequeño establecimiento que lo ha perdido todo puede reactivarse con un préstamo equivalente al pago quincenal del dueño?

¿Cree el Gobierno que una familia pobre resuelve su problema cobrando ahora lo que en enero le faltara? ¿Cree López Obrador que con sólo una despensa, una familia sin trabajo sobrevivirá? ¿Cree Hacienda que un empleado sin salario, estará mejor sin descuentos de ISR que no percibirá? ¿Creen en Sedena que un pelotón de soldados por colonia detendrá la extorsión, las ejecuciones y a la mafia delincuencial?

¿Por qué el Gobierno se niega al trabajo temporal? Por qué el sector salud no tiene un plan de general; por qué a la SEP no se le ocurre nada para reponer la pérdida de clases; a la SE tampoco le mueve propiciar nuevas inversiones; a Gobernación fortalecer la capacidad de gobernanza municipal en las colonias, a convocar a los estados a apoyar al puerto; al Gobierno local a simplificar la apertura de nuevos negocios y mejorar la gestión urbana popular; a Sectur organizar nuevas promociones de turismo social masivo que les permita a las empresas volver a funcionar y a Segob, un poco, aunque sea un poco, de participación ciudadana y decisión popular; sin embargo, parece que en el obradorato sólo se piensa en doblar adversarios e imponer un plan a meses con intereses para votar.

*El autor es sociólogo por la UNAM y consultor en comunicación política y asuntos públicos. En 1997 como funcionario público atendió directamente la reconstrucción de vivienda en Acapulco tras el Huracán "Paulina".