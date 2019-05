Plan en salud continúa: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan de su Gobierno en salud continuará, tras los señalamientos de Germán Martínez sobre la injerencia de la Secretaría de Hacienda en el IMSS.

"Lamento que se haya presentado esta renuncia (de Germán Martínez) pero el plan continúa y yo espero que muy pronto entreguemos ya buenas cuentas", dijo en su conferencia matutina.

Señaló que puede haber diferencias entre la Secretaría de Hacienda y el IMSS, pero la decisión ya está tomada porque se tiene que cumplir el artículo cuarto de la Constitución sobre el derecho de la población a la salud.

"Pueden haber diferencias entre Hacienda y el Seguro, Hacienda y el ISSSTE, Hacienda y la Secretaría de Salud pero ya hay una decisión tomada y se va a cumplir que se respete, se haga realidad el artículo cuarto de la Constitución, el derecho de la población a la salud".

'Hay que ser perseverantes, no rendirse'

Cuestionado sobre la salida de Germán Martínez de la institución de salud, el Presidente López Obrador dijo que hay que ser perseverantes y no rendirse cuando está de por medio la atención a la gente y la justicia.

"Miren, cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente, la justicia, uno lucha y hace valer la justicia, lucha con convicción, o sea, está permitido hasta hacerle un plantón, un motín emocional al funcionario que sea, cuando se trata del bienestar del pueblo.

"Nada más que hay que ser perseverante, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende, cuando se tiene una profunda convicción en favor de los demás, cuando se le tiene amor al pueblo. Qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una Secretaría, aunque se trate de Hacienda. No voy a polemizar porque si no es lo que van a poner", sostuvo en conferencia desde Palacio Nacional.

En ese tono, López Obrador dijo que le gustaría dedicarse a otras cosas, como la academia o a la investigación, pero le tocó ser Presidente y trabaja hacia adelante.

"¿Qué? ¿A la primera? Luego van a decir: 'está muy difícil, que barbaridad, así no podemos, ya me voy'. A mí me gustaría dedicarme a la investigación histórica, me fascina la historia y por qué no a la academia y la investigación, a la docencia, el periodismo que es un noble oficio, pero pues me tocó esto y vamos hacia adelante", concluyó.





Se reunirá con Secretario Urzúa

A la pregunta sobre sobre si ya habló con el Secretario de Hacienda por la renuncia de Martínez, el Mandatario respondió que posiblemente lo verá hoy, y si no mañana.

"No he podido ver a Carlos (Urzúa) porque ayer esutvimos en Ixachi, allá en Tierra Blanca, Veracruz, en el campo petrolero y llegamos ya tarde".

"Hoy posiblemente lo vea porque tenemos reunión para atender programas de bienestar, mañana sin falta, porque vamos a ver proyectos estratégicos, Tren Maya, Istmo, aeropuerto, la comunicación por internet de todo el país", señaló.