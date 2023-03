'Plan B' no afecta en nada al INE, son cinicazos, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su "Plan B" de reforma electoral no afecta el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario insistió en que la reforma contempla ahorros, pues exhibió que consejeros electorales tienen salarios de más de 160 mil pesos, además de viáticos, seguro médico privado, caja de ahorro y fideicomisos especiales, por lo que los calificó como "cinicazos".

"Una vez más sostengo, la ley electoral que están impugnado no afecta en nada el funcionamiento del INE, lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, la más cara del mundo", expuso en conferencia mañanera.

"Los que vinieron a marchar no saben en qué consiste la reforma legal ni la constitucional. La bloquearon porque es el dinero de la élite, la democracia dorada del INE, sueldos elevadísimos, viáticos para viajar por el mundo, es una inmoralidad, son deshonestos".

López Obrador agregó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudirá a la conferencia mañanera para explicar en qué consiste la reforma y evitar que se siga "engañando" a la población.

"Se debe garantizar el derecho a la manifestación y el derecho a disentir, pero que tengan información, elementos, que no los manipulen, entonces mañana viene Adán a informar y sí pueden hasta ganar en el Poder judicial, cómo está la Corte", dijo.

"No voy a dar yo órdenes o a dar consigna, ya lo estamos planteando aquí, hay que seguir adelante, pero que se saque como lección la importancia que tiene, si se quiere (...) seguir adelante la transformación, no sólo se requiere ganar el Ejecutivo, se requiere ganar la mayoría en el Congreso, no sólo la mayoría simple".

El Presidente publicó a la media noche en el Diario Oficial de la Federación el "Plan B" de su reforma electoral que debilita las funciones del INE y al Tribunal Electoral, disminuye su personal y permite a los funcionarios hacer propaganda.

La reforma a leyes secundarias en materia electoral, propuesta luego que el presidente no consiguió los votos para modificar la Constitución, fue avalada por los legisladores de Morena y sus aliados y podría ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma aprobada reduce el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples), con el pretexto del ahorro.

También elimina la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral, lo que impedirá contar con personal calificado para supervisar los comicios.