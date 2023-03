Plagian a estadounidense en Colima; FBI ofrece recompensa

Hidalgo.— María del Carmen López, mexicana de nacimiento y ciudadana estadounidense, fue plagiada en Colima desde el pasado 9 de febrero, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, pro su siglas en inglés) ofrece ahora una recompensa de hasta 20 mil dólares a quien ofrezca información para dar con su paradero.

La mujer fue sacada de su casa en Pueblo Nuevo, una localidad del Municipio de Villa de Álvarez, colindante con Colima capital.

"La Oficina de Los Ángeles del FBI solicita la ayuda del público para localizar a María del Carmen López, ciudadana estadounidense, quien fue secuestrada en su residencia en Pueblo Nuevo, Colima, México, el 9 de febrero de 2023", detalló el FBI en un reporte difundido este jueves.

Se trata de la tercera recompensa que ofrece la agencia estadounidense en este mes por sus ciudadanos desaparecidos en México.

Zonia López, quien reside en Los Ángeles, California, relató a Grupo REFORMA que su madre María del Carmen López regresó a México junto con su esposo desde hace 9 años, luego de vivir 50 años en Estados Unidos.

Relató en entrevista que ya pasaron 36 días del secuestro en un pueblo pequeño, que tiene una carretera de salida y una de entrada, pero hasta ahora las autoridades mexicanas le han dado poca información a la familia que se compone de 7 hijos.

"Han pedido dinero, hubo llamadas desde que empezó esto, hubo exigencia de cantidad de dinero muy grande, uno no cuenta con esta clase de dinero, somos una familia normal, trabajadora, vivimos de día a día, aquí no sabemos por qué, tal vez alguna esperanza porque sus hijos viven en Estados Unidos", expresó.

"Ellos han estado también aportando lo mejor (Gobierno de México), pero no nos han dado información suficiente para más detalles, (queremos) saber dónde está la información que ellos han tenido, dónde podemos encontrar a mi mamá".

Zonia López aseguró que desde hace dos semanas las exigencias de dinero a cambio de su madre pararon.

"No hemos recibido ninguna llamada ya, ya no ha habido comunicación con las personas o persona que tiene a mi madre, no de eso no, no ha habido nada más", dijo.

"Entendemos que estos casos tal vez para México son desafortunadamente comunes, pero ella es norteamericana, no está sola, hemos estado con ellos aportando información, pero ellos están conduciendo las entrevistas, conduciendo la búsqueda, estamos dispuestos para apoyar 100 por ciento como familia, junto con el FBI".

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que desde el 9 de febrero inició la indagatoria, pero el 27 del mismo mes la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso.

"Desde ese momento y hasta la fecha, la FGE ha compartido la información con la que cuenta con las autoridades federales y también colaborado con las instituciones estadounidenses buscando el esclarecimiento de los hechos y salvaguardar la integridad de la víctima, y en esa dinámica se mantiene esta Fiscalía.

Apenas a inicios de este mes, el FBI emitió una alerta para localizar a cuatro estadounidenses que desaparecieron luego de que fueron baleados y secuestrados en Matamoros. A la postre dos de ellos fueron asesinados.

Luego, en medio de la tensión entre México y Estados Unidos por el secuestro de esos cuatro estadounidenses en Matamoros, el FBI investigó la desaparición en Nuevo León de tres mujeres residentes de Texas, vistas por última vez el pasado 25 de febrero, en el municipio de China.