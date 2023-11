Plagas de cucarachas y basura, tras el paso de Otis

Associated Press | Escombros permanecen sobre la playa Associated Press | Una garza camina sobre el agua contaminada Associated Press | Un grupo de personas cerca de un acumulamiento de residuos

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Ciudad de México.- Debajo de las ventanas rotas de los hoteles de gran altura en el centro de Acapulco, la gente camina junto a imponentes colinas de bolsas de basura llenas de comida podrida y escombros, desde colchones hasta adornos navideños. Bomberos voluntarios de estados lejanos limpian los desechos y eliminan enjambres de cucarachas de sus brazos. A millas de los centros turísticos costeros, Elizabeth Del Valle, de 43 años, escuchó cómo su hija adolescente Constanza Sotelo describía las “montañas de basura” que aún bloquean muchas calles que rodean su casa. “No tenemos cómo encontrar mascarillas para mantenernos saludables”, dijo Del Valle. “Esperamos contraer una infección por el olor, por la basura”. Semanas después de que el huracán Otis sorprendiera a los meteorólogos y funcionarios gubernamentales al intensificarse rápidamente hasta convertirse en la tormenta más fuerte que haya azotado la costa del Pacífico de México y devastado gran parte de Acapulco, los residentes dicen que ahora enfrentan un desastre de salud pública en desarrollo. Muchos lugareños, funcionarios de salud pública y socorristas dicen que creen que la basura no recolectada está relacionada con infecciones estomacales, diarrea y erupciones cutáneas y otras dolencias de las que la gente se ha quejado desde la tormenta. Grupos empresariales locales llamaron la semana pasada a funcionarios federales y estatales a declarar una emergencia sanitaria citando “la acumulación de basura, material de construcción, falta de agua potable y la presencia de insectos y fauna nociva”, incluidos restos humanos. Mientras miles de tropas descendían sobre Acapulco después de que Otis tocara tierra, las autoridades priorizaron la limpieza de escombros y el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas turísticas, según funcionarios de la ciudad, líderes empresariales locales y residentes. Desde entonces, algunos hoteles en esa zona han reabierto. Pero las personas que viven fuera de los barrios turísticos frente a la playa de la ciudad dicen que deben sortear tantas montañas de basura y escombros que en algunos lugares es difícil llegar a hospitales y centros de salud. Incluso mientras las autoridades responden a las muchas necesidades de Acapulco (proporcionar agua a los residentes, restablecer el suministro eléctrico y encontrar personas desaparecidas), los funcionarios federales y locales están haciendo sonar las alarmas sobre las consecuencias del huracán para la salud a largo plazo y dicen que limpiar la basura debe ser una prioridad. La alcalde de la ciudad estima que en Acapulco se acumulan 666 mil toneladas de basura. En condiciones normales, dijeron los funcionarios locales, cada día se recogen entre 700 y 800 toneladas de residuos. ‘Contentos para Navidad’ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una rápida recuperación y dijo que las familias en Acapulco estarán “contentas para Navidad”. La alcaldesa, Abelina López Rodríguez, cree que el plazo será mucho más largo. “Decir que en un mes o cinco meses reconstruiremos Acapulco sería mentira”, afirmó. El apoyo del presidente es vital, dijo López Rodríguez, “porque la basura no perdona”. La situación pronto podría convertirse en “una crisis sanitaria”, añadió. Desde que Otis arrasó Acapulco, matando al menos a 50 personas y dejando 30 desaparecidas, brigadas de salud compuestas por trabajadores federales han limpiado y desinfectado un poco más de un tercio de los 507 barrios de la ciudad, deshaciéndose de cientos de libras de comida podrida, dijeron funcionarios mexicanos. Brote de enfermedades infecciosas Los expertos en salud pública afirman que los desastres naturales a menudo pueden provocar un brote de enfermedades infecciosas. Los montones de basura que se dejan afuera pueden atraer mosquitos y ratas, que luego pueden propagar enfermedades infecciosas. La falta de energía también puede provocar que los alimentos se contaminen, lo que aumenta el riesgo de infecciones y enfermedades estomacales. Después del huracán Katrina en 2005, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron sobre lesiones cutáneas, diarrea y neumonía entre los evacuados. Los problemas de salud relacionados con la basura no recolectada son “más comunes de lo que anticipamos”, dijo Amber Mehmood, profesora asociada de salud pública en la Universidad del Sur de Florida que se especializa en salud global y gestión de desastres. Los escombros y los desechos, dijo, pueden convertirse en un “caldo de cultivo para los mosquitos que pueden transmitir la malaria y el virus del Zika”. “Hay muchas razones para estar preocupados”, añadió Mehmood. Leslye Solís Mireles, de 31 años, bombera y paramédica que dirige un equipo de más de 50 bomberos de otro estado mexicano, dijo que su equipo en Acapulco había ayudado a tratar a personas con diversas enfermedades que, según ella, se derivan de la acumulación de basura. Craig Fugate, administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias durante la presidencia de Barack Obama, dijo que limpiar los escombros de las calles también era vital para permitir el acceso a los vehículos que transportaban suministros. Más allá de la amenaza a la salud, Acapulco también necesita asegurarse de estar listo para recibir turistas, dijo. “Lo último que quiero si puedo abrir algo”, dijo Fugate, “es el olor a basura podrida en mi calle. Es una molestia, potencialmente un riesgo para la salud pública, pero también es una monstruosidad”. Pero algunos residentes de zonas rurales de Acapulco dicen que ya han esperado bastante. Una tarde reciente, Maricruz Balboa bajó corriendo de su vecindario en la ladera cuando escuchó que empresarios de otro estado estaban regalando suministros desde un camión estacionado al costado de la calle. Una multitud de residentes desesperados buscaba jabón, desinfectante para manos, comida y zapatillas de deporte. “Hasta ahora casi no hemos recibido ayuda aquí”, dijo Balboa, de 48 años, mostrando los preciados artículos que le habían dado: un par de botellas de agua, frutas, verduras, champú y toallas sanitarias. Del Valle se aseguró de conseguir desinfectante para manos del mismo camión cuando se estacionó cerca de su vecindario. Dijo que era la primera vez que alguien venía a entregar alimentos y suministros a su comunidad. “El gobierno está dando todo lo que puede”, afirmó. “Pero no es suficiente”. PUBLICIDAD