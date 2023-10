'PJ, fruto podrido de acuerdos PRI-PAN'

Ciudad de México.- Tras los fallos en favor de Genaro García Luna y Tomás Zerón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial al que acusó de ser "el fruto podrido" de los acuerdos entre el PRI y el PAN.

Antier, una juez federal prohibió por tiempo indefinido a la Secretaría de Gobernación y al subsecretario Alejandro Encinas emitir cualquier condena pública o frases incriminatorias contra Tomás Zerón de Lucio por el caso Ayotzinapa, mientras que ayer un tribunal federal negó en definitiva la orden de aprehensión contra García Luna por el delito enriquecimiento ilícito.

PUBLICIDAD

"No olviden cómo se llegó a estos extremos en el Poder Judicial, es el fruto podrido de un acuerdo que se tejió desde la época de Salinas cuando surge el PRIAN, hay un gran acuerdo y empiezan las concertaciones, nosotros dijimos 'es lo mismo ' y había muchos que decían no es cierto, sobre todo la gente de buena fe se creyeron que el PRI y el PAN eran distintos, pero cuando se trataba de mantener el régimen de corrupción, injusticias, privilegios, siempre se ponían de acuerdo", declaró.

"En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude, en el 2012 el pan le ayudó al PRI, hasta Fox llamó a votar por Peña Nieto, toco estos temas porque ni modo que se toquen en los medios convencionales, los medios de manipulación, está vedado, desde Salinas se empiezan a poner de acuerdo, le permiten al PAN que gane la primera gubernatura y empiezan los acuerdos, desde el 88, se hace el fraude del 88 para imponer a Salinas y Diego, que era senador, o diputado, creo que senador, sube a tribuna a pedir que se quemaran las boletas y a partir de ahí juntos", agregó.

En conferencia, el Mandatario reiteró que el Poder Judicial "está tomado".

"Ahora como está de por medio lo del presupuesto porque tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para sueldos elevadísimos y prestaciones y privilegios, ahora están apretando más, nosotros vamos a continuar denunciando porque todo esto es inmoral, todo esto es contrario a los cambios, ya no puedo decir transformación, que requiere nuestro país, todo esto es seguir manteniendo estos vicios", aseveró.

Insistió en que el Poder Judicial está podrido, aunque hay excepciones.

"Pero la regla es que ese poder está tomado, secuestrado, al servicio de la mafia del poder económico y político y esto es una prueba más.

"Le otorgaron amparo a García Luna, ya le habían otorgado amparo para que se descongelaran cuentas, ya habían nombrado, el brazo derecho de la presidenta de la corte es una gente cercana a García Luna y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General, más claro ni el agua", criticó.

Sobre el Consejo de la Judicatura Federal, el tabasqueño dijo que no hace nada para cuidar el proceder de jueces, magistrados y ministros.

"O sea, es una rémora, una carga, están de floreros, de adorno, no hacen nada, nunca se despide, se sanciona, mucho menos se abre un juicio en contra de un juez, magistrado, ministro, nunca, jamás, cómo se le hace, qué hacemos ante esto, porque esto es ayer, porque hoy está lo de García Luna , claro (y lo de Zerón), para que no se hable, otro amparo, y hoy o mañana van a resolver sobre los libros de texto y es muy probable que resuelvan mantener el amparo para que no se entreguen los libros en Chihuahua y Coahuila, a lo mejor me equivoco".

Respalda a Presidente electo de Guatemala

López Obrador respaldó al Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien se reunió el pasado sábado en Texcoco, Estado de México, al calificarlo de preparado, humanista y honesto.

"Va a hacer mucho bien al pueblo de Guatemala, platicamos con él, hay quienes en Guatemala todavía no se resignan a que sea el pueblo el que elija libremente a su autoridad, en este caso el Presidente, afortunadamente son pocos, la mayoría de los guatemaltecos están apoyando la democracia y al Presidente electo y yo espero que se resuelvan todas estas inconformidades que la verdad no tienen ninguna razón porque el Presidente electo ganó con un amplio margen.

"60 por ciento de los votos en segunda vuelta, más de lo que yo obtuve, yo obtuve 53 por ciento, y es aceptado por todo el pueblo, por todos los sectores las clases sociales, los empresarios, las clases medias, los campesinos, es muy apoyado por las comunidades indígenas, es un buen ciudadano, una buena persona, y repito, una gente preparada, humanista".

El tabasqueño dijo estar muy contento porque los guatemaltecos eligieron muy bien.

"Sin embargo, hay quienes se resisten y están haciendo una oposición la verdad muy poco respaldada por la gente, la inmensa mayoría está con su Presidente electo, es una minoría y ojalá recapaciten para que haya estabilidad, normalidad política, que no haya conflictos, porque todo eso en vez de ayudar a los pueblos, las naciones, perjudica".

Reveló que durante su reunión dijo a Arévalo que cooperará con su Gobierno.

"Vamos a ayudar a Guatemala, va ser recíproco, nos vamos a seguir uniendo con el pueblo de Guatemala, imagínese lo que significa Guatemala para Chiapas, Chiapas para Guatemala, Tabasco, tenemos límite con Chiapas, Tabasco, Campeche y una parte de Quintana Roo".