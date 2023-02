'Piña es presidenta de la SCJN por mí', afirma AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Norma Piña preside la SCJN gracias a él, ya que antes los mandatarios ponían y quitaban a los titulares del Poder Judicial.

"Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que actualmente el país atraviesa tiempos extraordinarios, pues ahora existe independencia entre los Poderes.

"Estamos viviendo un momento extraordinario. ¿Por qué?, porque nos hace libres. Si se tienen empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, ¿yo me tengo que quedar callado? Entonces, si somos independientes (entre los Poderes) podemos hablar, de por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido", dijo.

El pasado fin de semana, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, exigió respeto a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial, durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución.

A la llegada de López Obrador al Teatro de la República, en Querétaro, la presidenta de la Corte no se levantó de su asiento, pero en cuanto se pidió rendirle honores como titular del Ejecutivo, la Ministra se levantó y siguió de pie durante la ceremonia.

En su primer encuentro con el presidente López Obrador desde que fue electa presidenta de la Corte, la ministra demandó que se califique a los jueces sólo por sus resoluciones y no por otros criterios.