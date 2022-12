Pierde Karime Macías round contra extradición

Ciudad de México.- Una juez federal negó a Karime Macías un amparo con el que pretendía que el Gobierno de México informara al Reino Unido que ya está prescrito el delito de fraude por el que pidió su extradición y, por tanto, debía cancelarse el proceso legal para traerla de regreso al país.

La exesposa de Javier Duarte se quejó en esta demanda de garantías que la Fiscalía General de la República fue omisa en responderle una solicitud que le hizo el 10 de septiembre de 2021, para que informara a los británicos que el plazo para perseguirla había concluido.

Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo Penal en esta ciudad, negó la protección de la justicia a Karime porque estimó que las autoridades sí le respondieron, establecieron que no había tal prescripción y se lo informaron a Gran Bretaña.

"Expuestas las precisiones anteriores, esta juzgadora federal, considera que no existe la omisión reclamada a las autoridades responsables, porque en el ámbito de sus atribuciones contestaron la petición formulada por la quejosa", sentenció la juez.

Cervantes Mejía puntualiza que la Fiscalía de Veracruz rindió un informe para precisar que el 30 de octubre de 2019 una juez de control del XI Distrito Judicial con sede en Xalapa llevó a cabo una audiencia para interrumpir el plazo de prescripción.

Es decir, para que no transcurriera el plazo perentorio para perseguir el delito de fraude contra Karime, fallo que implica que la orden de aprehensión y el ilícito imputado continúen vigentes, hasta que comparezca ante la juez responsable de dicha causa penal.

Para dictar este fallo, la juez de amparo también consideró distintos oficios que le entregó la FGR, que documentan que efectivamente se llevaron a cabo las comunicaciones con el Reino Unido, en respuesta a la solicitud de Macías Tubilla.

"No existe la omisión reclamada por la quejosa, ya que al no actualizarse la prescripción en los términos solicitados, no había motivo o razón para informarlo a las autoridades de Reino Unido y de Irlanda, sin embargo, se giró la comunicación respectiva a la Titular de la Embajada de México en el Reino Unido, en donde se le hizo saber la interrupción de la prescripción en el proceso penal, por tanto, se continua con el procedimiento de extradición de referencia", señala la resolución.

En mayo del 2021 el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México negó el amparo a Karime contra esta orden de aprehensión, razón por la que dicho mandamiento judicial ya ha quedado firme y, por consecuencia, el trámite de su extradición.

En este asunto, se imputa a la ex esposa de Duarte de un supuesto fraude de más de e 112 millones 216 mil 820.36 pesos en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, a través de contratos simulados con empresas "factureras".

También existe otra orden de aprehensión en su contra por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos, aunque en este caso no le han iniciado el juicio de extradición.