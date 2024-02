Pidieron a Slim ser candidato en 2018: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "una mafia" de sus opositores pidió a Carlos Slim que compitiera por la Presidencia en 2018.

El grupo de empresarios, señaló, ideó un plan alternativo para tratar de impedir que llegara al poder, luego de que no pudieron influir en declinaciones de los candidatos del PAN y del PRI.

Y recordó que quisieron hacer lo mismo que en 2006, cuando integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial, manifestaron su apoyo a Felipe Calderón.

"En el 2018 buscaban algo parecido, pero no se presentaron las condiciones, no se pusieron de acuerdo, van de nuevo a decir, ya no, Ricardo Anaya, Meade y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién enfrentarme.

"Y ahí les va la nota, invitan a Carlos Slim para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinaran Meade y Anaya", afirmó.

Sin embargo, apuntó, Slim no accedió a buscar la candidatura presidencial.

"Slim les dice: 'no, estoy dedicado a otras cosas', y no aceptó", dijo.

Detalles como estos, añadió, vendrán en su próximo libro que planea publicar el 15 de febrero.

El Presidente aseguró que ese tipo de acuerdos ya son más ventilados en la actualidad y los empresarios más influyentes ya no se comportan como opositores porque han visto que un Gobierno puede lograr que a todos les vaya bien sin beneficiar a una minoría.

"Todos estos acuerdos en lo oscurito, todos estos enjuagues, ahora ya están más al descubierto y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en sexenios anteriores.

"Ya los empresarios más representativos, de más peso, ya no están en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos, entonces sí se nos lanzaban con todo.

"Creo que ha ayudado mucho que se ha demostrado que se puede hacer un Gobierno distinto, sin corrupción, sin influyentismo y que a todos los mexicanos les va bien, que un régimen corrupto puede beneficiar transitoriamente a una minoría, pero al mismo tiempo produce mucha frustración, inconformidad, inestabilidad", abundó.

Acusó que actualmente, los más activos del "bloque conservador" son los que estaban acostumbrados a hacer negocios al amparo del poder público y ganaban mucho dinero.

"Recibían contratos leoninos, los dedicados a mantener una relación con el Gobierno de corrupción y estos muy vinculados a los medios de comunicación o de manipulación.

"Ellos son los que están muy molestos, por eso la rebelión de los medios convencionales, pero es una rebelión, sobre todo las estaciones de radio, de televisión, todas en contra de lo que se está llevando a cabo, las televisoras", agregó.