Piden transparentar combate a corrupción

El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Clemente Castañeda, demandó al Gobierno federal que informe cuántos casos de corrupción de la presente y de la pasada Administración han sido denunciados ante las autoridades.

El senador por Movimiento Ciudadano exigió también que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llame a cuentas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que expliquen cuáles son las acciones que han llevado a cabo ante casos como la estafa maestra, las compras de pipas por medio de adjudicación directa y la falta de licitaciones públicas.

Castañeda señaló que la Comisión debe incluir de manera prioritaria en su agenda la posibilidad de llamar a cuentas a la SFP, para que informe sobre las acciones específicas llevadas a cabo en estos casos.

Además, dijo, también debe llamar a la Fiscalía Anticorrupción para que detalle las acciones que está emprendiendo para investigar estos hechos, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que explique los mecanismos de seguimiento y denuncia que está ejecutando.

En el caso específico del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, implicado en una red de empresas farmacéuticas beneficiadas con contratos gubernamentales, sostuvo, deberá ser llamado para que aclare su participación en dicha red.

Castañeda lamentó que en el actual Gobierno la rendición de cuentas se confunda con declaraciones durante las conferencias mañaneras.

"Este Gobierno ha sido especialmente omiso en la rendición de cuentas. Son múltiples los casos de presuntos actos de corrupción que han quedado archivados o que pretenden mandarse al olvido con tan sólo una declaración mañanera del Presidente", indicó.

El legislador señaló que a pesar de que el combate a la corrupción es señalada como una prioridad, son múltiples los casos de la actual y pasada Administración en los que el común denominador es la impunidad.

Entre ellos mencionó, además, la liberación de toda la red de corrupción de Javier Duarte, la falta de investigaciones a fondo en el caso Odebrecht, la compra de pipas por medio de adjudicación directa, y la falta de licitaciones públicas en los principales proyectos de infraestructura de este Gobierno.

El caso más reciente, agregó, es el de Carlos Lomelí, el cual calificó como un caso particularmente grave a la luz de las denuncias que hace unos días hizo el ex titular del IMSS, Germán Martínez, quien señaló recortes presupuestales en el sector salud.

"Mientras, el ex director del IMSS denuncia recortes presupuestales a la salud, tenemos al Gobierno Federal presuntamente beneficiando a empresas de un funcionario público y un ex candidato de Morena en la compra de medicamentos", denunció.

El senador advirtió que los mexicanos merecen conocer lo que sucede con estos casos y que haya sanciones y consecuencias en contra de quienes defraudan la confianza de los ciudadanos.

Ante ello, el emecista demandó al Gobierno federal que transparente las acciones que ha llevado a cabo para castigar actos de corrupción de la actual y de la pasada Administración.