Piden 'taparroscas' al PRD regresar al Frente opositor

Ciudad de México.- Tras el alejamiento del PRD en rechazo a que separaron a sus políticos del proceso interno, los aspirantes del Frente Amplio por México (FAM) pidieron a este partido político retomar sus trabajos en el Comité para las siguientes etapas.

La priista Beatriz Paredes fue la primera en solicitar el regreso del PRD a esta unión partidista, la cual surgió en junio pasado para empezar un proceso de aspirantes presidenciales de la oposición.

"La sabiduría de nuestro pueblo es mucho más aguda que cualquier populismo y por eso la sociedad civil y los partidos políticos evidenciaron su capacidad de responder a este autoritarismo, con una oferta política, innovadora y trascendental, el Frente Amplio", expresó en el primer foro de los cuatro aspirantes que siguen compitiendo.

"El Frente Amplio convocado por la sociedad civil y el frente amplio que reunió a los partidos históricos de México y al partido de la revolución democrática, al que convocamos a que se una nuevamente pues su participación es importante para nosotros en este nuevo movimiento democrático en nuestra patria".

El panista Santiago Creel, en su primera participación en el foro, también urgió a Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, continuar colaborando con el PAN y PRI, así como con ciudadanos, en el Frente Amplio por México.

"Jesús tú y tu militancia son indispensables en el frente, aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos de reencuentro", dijo.

"Sin lugar a dudas. Estoy aquí ante todos ustedes por las mismas razones que hace 30 años, decidí formar parte de los grupos ciudadanos de observación electoral. En aquel entonces la razones no eran otras sino defender los principios de la democracia hoy se trata igualmente de defenderla".

Después, fue la panista Xóchitl Gálvez quien también saludó al PRD y se unió a la petición de los otros aspirantes.

"Saludo muchísimo a todos los partidos, al jefe Zambrano, le digo, él fue mi jefe de campaña, le digo: nos hace mucha falta", afirmó.

El único que no se pronunció sobre el regreso del PRD fue el priista Enrique de la Madrid, quien inició su discurso con críticas hacia el Gobierno federal, debido a la desaparición del Seguro Popular, así como la inseguridad en algunas entidades.

"Que con la cantaleta de siempre de la corrupción nos hayan dejado también sin medicinas, qué falta de empatía de estos tipejos para dejar a los niños con cáncer perder la vida y a las mujeres sin mamografías con el riesgo de morir de cáncer", reprochó.

"Nosotros pensamos que este México no tiene porque ser así, México tiene que ser mejor, un México mejor sí es posible y pasa por ponernos de acuerdo y sacar a Morena del poder, por que no se pueden las dos cosas, no se puede un mucho mejor México posible y un gobierno de ineptos de soberbios y arrogantes".

Este jueves, el líder del PRD, Jesús Zambrano, encabezó un pronunciamiento para reprochar al FAM la separación de sus aspirantes Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, señalados de no juntar las firmas de forma adecuada para pasar a esta etapa, el foro.

Coinciden en que violencia es principal problema

Durante el primer foro de "Diálogos Ciudadanos", los aspirantes de oposición coincidieron en que el tema de seguridad es uno de los principales problemas para atender en México.

"En los recorridos que he realizado tuve oportunidad de ver prácticamente todo el país, el tema que salió invariablemente fue el de seguridad, las personas por primera vez he percibido que la gente vive con miedo, el miedo es algo que estamos incorporando a la vida cotidiana. Una sociedad con miedo es una sociedad que se paraliza", alertó la priista Beatriz Paredes.

El panista Santiago Creel secundó la postura y consideró que la "violencia es el principal problema del país. Vamos a poner el acento en el crimen organizado, que está a sus anchas en el país y tiene regiones completamente bajo su control y el Gobierno con una política criminal de abrazos y no balazos, se burla de eso, por eso pienso que el principal problema es la violencia".

En el mismo tema coincidió la senadora panista Xóchitl Gálvez. "Estuve en diversos municipios y su principal problema es la violencia, y yo les he dicho que tengo los ovarios suficientes para enfrentar el problema", dijo.

Aunque el priista Enrique de la Madrid consideró que el principal problema es el presidencialismo autoritario y la polarización provocada por el actual Gobierno, pero también reparó en las causas de la violencia.