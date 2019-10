Piden senadores que Romero Deschamps enfrente la justicia

Ciudad de México— Senadores exigieron cárcel para el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y que sea investigado por "robos" al gremio y a Petróleos Mexicanos.

"No basta que renuncie, tiene que llegar a la justicia. Con todas las pruebas que hay de lo que ha robado en el sindicato y en Pemex, debe acabar junto con (el abogado) Juan Collado en la cárcel", planteó el senador emecista Samuel García.

Recordó que presentó una denuncia contra Romero Deschamps, ante la Fiscalía General de la República, por siete delitos

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza coincidió en que el dirigente tendría que enfrentar la justicia.

"Pues es una de las expresiones más acabadas de la corrupción sindical, de la corrupción política y ha sido una figura protegida del régimen por años", señaló.

El dirigente de la agrupación Ahora dijo que si el Gobierno deja pasar el caso y el líder sindical se va a su casa, "mandaría una señal de un pacto de impunidad: 'No me estorbas, pero te garantizo impunidad'".

En el mismo tono, los panistas Mauricio Kuri y Gustavo Madero consideraron que Romero Deschamps tendría que ser investigado por la autoridad.

En tanto, el priista Manuel Añorve indicó que la decisión del dirigente es "una decisión que toma de manera personal".

En su edición de este martes, Reforma informó que después de 26 años al frente del STPRM, Romero Deschamps se prepara para dejar su cargo de secretario general en los próximos días.