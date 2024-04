Piden reforma fiscal para garantizar salud universal

Ciudad de México.- Aunque los candidatos presidenciales eviten hablar del tema, una reforma fiscal es ineludible para garantizar un sistema de salud universal, afirmó la agrupación Frente de Acción Ciudadana contra la Pobreza.

Las directoras de las organizaciones México Evalúa, Mariana Campos, y Genders Asociación Civil, Mónica Orozco, y el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Ciro Murayama, lamentaron que en el primer debate presidencial y en las campañas no se haya abordado la creación sistema de salud universal, pues 50 millones de mexicanos o 4 de cada 10 no tienen acceso a servicios de salud pública.

"Sin reforma fiscal no hay forma de atender los retos que tiene México. Las candidaturas están eludiendo ese tema con una muy marcada irresponsabilidad porque no hay revisión de las finanzas públicas que no nos esté alertando de la insuficiencia", dijo Murayama.

También acusó que el número de mexicanos que se atendían en el sector público haya disminuido de 22 millones 300 mil en 2018 a 18 millones 100 mil en 2022, mientras que aumentó la atención en el sector privado.

"Hay tal resistencia a la reforma fiscal, incluso vergüenza de hablar de eso, porque lo que quieren son votos ¿y cómo vas a hablar de cosas? hay que tomarle el pelo a la gente, tenemos soluciones, (dicen) te voy a dar todo, te voy a dar una tarjeta, te voy a dar cobertura. Háganse cargo (los candidatos) de que no están hablando con menores de edad, no nos tomen el pelo, se necesitan recursos", agregó.

En un foro virtual organizado por el Frente de Acción Ciudadana, que agrupa a 60 organizaciones de la sociedad civil, Campos comentó que el déficit de recursos destinados para el sector de la salud es tal que miles de personas no acuden a consultas y no saben que tienen enfermedades tratables.

"La verdad es que si se tuvieran que cumplir los derechos, si se tuviera que darle la quimioterapia a quien la requiere, entonces este erario ya habría quebrado hace tiempo. () La consulta médica ha caído 70 por ciento esto significa que ha dejado gente sana de ir a consulta, estoy hablando de las personas sin seguridad social, estoy hablando de que hay personas que ya tienen enfermedades, diabetes, hipertensión o tumores malignos, y no lo saben porque no están siendo diagnosticadas", aseguró.

Orozco, cuya organización promueve la igualdad de género, explicó que el modelo mexicano fue creado desde los 80 del siglo 20 y ató la seguridad social a la situación laboral, por lo que las mujeres quedaron excluidas.

Mientras en ese ámbito los hombres participan en un 74 por ciento, dijo, solamente el 42 por ciento de las mujeres trabajan y son incorporadas al sistema de salud.

"Necesitamos repensar las finanzas públicas que son obligaciones del Estado, que le corresponden garantizar estos dos derechos a la salud ¿Cómo repensar las finanzas? ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Qué hacemos?", agregó Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.