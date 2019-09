Piden rectores dar fondos según méritos

Ciudad de México—Después de que autoridades educativas anunciaran que habrá fondos para política salarial y rescate estructural de universidades, rectores pidieron que los recursos sean otorgados según méritos y desempeño.

El pasado miércoles en una reunión que sostuvieron rectores de diversas instituciones con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, se les notificó que la Secretaría de Educación pugnaría por 2 mil 500 millones de pesos para resolver problemas estructurales y mil 300 para política salarial; recursos para los que podrán concursar 35 universidades públicas.

En entrevista Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, indicó que la propuesta de que los fondos sean dotados a las instituciones conforme a méritos, reconocimientos y logros educativos se ha puesto en la mesa en diversas ocasiones.

“Los rectores tocamos el tema de indicadores. A las autoridades les parece que sí, que es necesario trabajar sobre indicadores sobre todo, porque si se va a hacer la convención nacional de universidades que se quedó en esa mañana en la Cámara de Diputados va a ser un excelente momento para empezar un proyecto conjunto de educación superior”, explicó.

Refirió que fueron gratificantes los anuncios de los funcionarios de la SEP, pero, indicó, el paso importante es que las acciones se concreten.

“Este fondo nos permite a las universidades concursar por recursos para resolver problemas de la viabilidad de las universidades, que tiene que ver pues con el pago de nómina de personal administrativo. Ustedes saben que pensiones y jubilaciones es uno de los grandes problemas de las universidades públicas, entonces ahí tenemos una situación difícil”, expuso.

“Es un momento difícil para las universidades. Venimos a la baja, no solamente desde el año anterior, sino de años atrás, pero se recrudece la situación ahora y necesitamos cómo construir un proyecto para que la educación superior en México y particularmente para que las universidades públicas se fortalezca y empecemos a ir hacia delante”, agregó.

Informó que la universidad a su cargo tiene un déficit de alrededor de 400 millones de pesos, que se ha ido resolviendo, señaló, con recursos propios que han ido a la baja.

Pues estos provienen de proyectos y en este año Conacyt ha lanzado la convocatoria en los últimos meses del año (de agosto a la fecha), recordó.

“De manera que nos ha dejado prácticamente toda la primera parte del año sin recursos para investigación o proyectos nuevos de investigación y en el afán de que no se detenga, pues nosotros tenemos que apoyar en la medida de lo posible; entonces, no nos es posible seguir el ritmo de la investigación que se hace en la universidad”, refirió.

En tanto, Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad de Chiapas, una de las nueve instituciones que se han reportado en crisis financiera, indicó que dicha institución debe 2 mil 238 millones de pesos, lo que equivale a un año y medio de su presupuesto.

Urgió a que las propuestas de la autoridad aceleren su materialización y se realicen con miras a mejorar la situación de las instituciones públicas.

Señaló que las universidades han acatado a medidas de austeridad y que el problema de los déficits se debe a que el incremento de la matrícula no ha sido acompañado con un aumento presupuestal.

“El origen del adeudo es que hemos crecido en oferta educativa, pero digamos, no ha aumentado el presupuesto en concordancia por lo tanto operamos con un déficit cada año”, expuso.

“Lo que sí necesitamos es que se replantee cuál es el convenio de apoyo financiero y que se aumente el presupuesto de la universidad. Yo creo que el apoyo tiene que resolverse en el tema de nos afectaría mucho si no está el fondo en materia de carreras. No había carreras que no podríamos sostener”, alertó.