Piden reconocer desaparición de migrantes

Los hechos del 7 marzo pasado, cuando un comando armado bajó a 22 pasajeros de un autobús, aparentemente migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, deben ser indagados como desaparición de personas, demandó el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

"Solicitamos que se reconozca este caso como una desaparición de personas y se evite cualquier manifestación de estigmatización de las personas desaparecidas o minimización de los hechos", manifestó el consejo mediante un comunicado.

Los forenses, familiares de víctimas, expertos y defensores de derechos humanos que integran el consejo advirtieron que según la Ley General sobre Desapariciones no es necesaria una denuncia para iniciar la investigación por desaparición.

"Las autoridades competentes deben avocarse de manera inmediata y coordinada a su búsqueda, bajo los principios de presunción de vida y tomando en cuenta que este caso ocurre en un contexto de violencia sistemática con consecuencias particularmente graves para la población migrante".

El consejo recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 12 de marzo que tenían la hipótesis de que era una forma de cruzar a Estados Unidos.

"No es que desaparezcan, sino que cruzan así la frontera", dijo entonces el Mandatario.

La idea fue secundada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien agregó que la ausencia de violencia y el hecho de que no hayan sido seleccionado solo hombres, minimiza el riesgo de las personas.

"Para el consejo es importante recordar que una persona desaparecida es, conforme a la Ley General de la materia, cualquier 'persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito'", añade el Consejo Nacional Ciudadano, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El comunicado insta a las autoridades a no repetir los errores del pasado en San Fernando, el Municipio de Tamaulipas con mayor registro de fosas clandestinas y cuerpos hallados.

"Instamos a todas las autoridades locales y federales a colaborar y articularse, en el marco del 'Operativo Búsqueda en Vida en Tamaulipas', con la Comisión Nacional de Búsqueda de personas para la pronta localización de los migrantes desaparecidos", planteó el consejo.

"Y a la Fiscalía General de la República a que, con la colaboración de la Fiscalía de Tamaulipas, inicien y efectúen investigaciones tendientes a esclarecer los hechos, considerando la altísima probabilidad de que personas migrantes hayan sido víctimas de desaparición".