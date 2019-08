Piden que Ley de Amnistía incluya aborto

Ciudad de México— La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, pidió que la Ley de Amnistía que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador contemple a las mujeres encarceladas por abortar.

La diputada de Morena dijo que la nueva ley sería una oportunidad para volver la mirada hacia las mujeres que se encuentran presas por esta práctica, que en la mayoría de los estados del País sigue siendo considerada un delito.

"A mí me gustaría que entre las personas amnistiadas se contemplara a las mujeres que están en la cárcel, por el delito, porque aún lo consideran delito en muchas entidades y está también el Código Penal, el delito de aborto", indicó.

Este miércoles, durante su conferencia matutina, el Presiente pidió al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, elaborar una iniciativa de Ley de Amnistía, para que se presente como preferente durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el próximo 1 de septiembre.

La legisladora dijo que si bien las mujeres en esta condición no representan millones, en México ascienden a alrededor de mil.

Briceño se pronunció a favor de que, a la par de la Ley de Amnistía, se analice la problemática del abordo en el País.

"Tenemos que revisar, a la par de analizar el tema de la amnistía, la realidad es que también se tiene que analizar desde una perspectiva más amplia legal, porque lo que estamos buscando es que también deje de ser un delito, desde esa perspectiva pues ya iríamos más allá de población amnistiada, pero sería parte de la discusión", expresó.

La legisladora informó también que el 2 de agosto llevarán a cabo mesas de trabajo para analizar las alertas de género.

Dijo que actualmente hay 200 municipios con alertas de género, por lo que es necesario analizar lo que funciona y lo que no funciona de dicho mecanismo.