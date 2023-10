Piden que AMLO use presupuesto federal para Acapulco

Ciudad de México.- El senador panista Damián Zepeda apremió al presidente Andrés Manuel López Obrador a usar una bolsa específica del presupuesto federal para los damnificados que dejó el huracán "Otis" en Acapulco en vez de emplear los 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial que se extinguieron.

"Es un abuso mediático tramposo del presidente: es querer usar una tragedia que claramente tiene popularidad, el apoyo que con justa razón se debe dar, y mezclarlo con algo que nada tiene que ver. Los fideicomisos del Poder Judicial tienen los derechos de los trabajadores adquiridos y sería igual de injusto quitárselos", argumentó.

"Que no venga el presidente con querer justificar el ataque al Poder Judicial con una tragedia humana que es Acapulco: para desastres naturales hay presupuestados 18 mil millones de pesos. No necesitas quitarles sus prestaciones laborales ni el dinero para la impartición de justicia. Úselo bien señor Presidente. Aun sin Fonden hay 18 mil millones de pesos para desastres naturales".

En su mañanera de este martes, López Obrador propuso al Poder Judicial llegar a un acuerdo para que los 15 mil millones de pesos recortados al fideicomisos sean para los damnificados de Acapulco.

"Que no le haga al cuento el Presidente: el presupuesto vigente tiene 18 mil millones de pesos, úsenlos ya, pero sería una trampa caer en que si lo va a resolver o no la Corte. Resuelva lo que resuelva la Corte, no es con ese recurso con el que se debe ayudar a los damnificados. Hay un recurso específico para desastres naturales", recalcó.