Piden perfil experimentado para Semarnat

Ciudad de México— Organizaciones forestales comunitarias, ecólogos y ambientalistas, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador designar a un Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales con probada experiencia en esa materia e instruirlo a dar cumplimiento a la agenda de desarrollo sostenible.

La misma exigencia también fue llevada a la plataforma Change.org por el biólogo Jorge Soberón Mainero, quien el sábado pasado lanzó la petición "Queremos alguien competente en Semarnat", dirigida al Presidente de la República, la cual ya suma más de 13 mil firmas.

"El próximo Secretario de Semarnat debe ser alguien que tengan la autoridad moral y técnica para decirle al Presidente 'eso no se puede hacer', un Secretario que se atreva a discutir los temas con profundidad, a evaluar los pros y contras de construir una infraestructura.

"Este Gobierno está basando mucho su plan de desarrollo en generar infraestructura y la Semarnat tiene que ser un contrapeso para evitar que esa infraestructura sobrepase y destruya la biodiversidad, como el proyecto del Tren o la Refinería. Tiene que ser un Secretario que comprenda lo complejo que es el efecto ecológico de esa infraestructura en el corto, mediano y largo plazo", señaló en entrevista el ecólogo Luis Zambrano.

Josefa González Blanco dejó el cargo de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales debido a que el viernes hizo que un vuelo de la Ciudad de México a Mexicali, que estaba a punto de despegar, regresara por ella a partir de una llamada que hizo a un directivo de la aerolínea para pedir que el avión la esperara.

La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), que agrupa a ejidos silvicultores de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Durango, Chiapas, Puebla y Coahuila, pidió a López Obrador designar a un Secretario con experiencia y ordenarle el cumplimiento de la agenda ambiental que planteó en la campaña electoral denominada "NaturAMLO", cuyas propuestas recogían buena parte de las sugerencias que hicieron organizaciones ambientales y campesinas.

"Las organizaciones estamos sorprendidas y desconcertadas por el bajo perfil que ha tenido el sector, el poco avance en los ofrecimientos de campaña y el abandono presupuestal al medio ambiente, abandono que no hay que confundir con austeridad o con lucha contra la corrupción.

"Los recortes que desde la Administración del ex Presidente Peña Nieto se vienen dando a la Semarnat, sumados a los recortes de la presente Administración, tienen a la política ambiental en un nivel casi simbólico", aseveró la Red Mocaf.

En un comunicado firmado por 50 expertos ambientales y por 47 organizaciones ambientalistas, recomiendan al Presidente que nombre al frente de la Semarnat a un mexicano que tenga trayectoria y compromiso ambiental y le piden que no nombre a un político inexperto.