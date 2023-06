Piden otro juicio político contra Cuauhtémoc Blanco

Morelos.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco fue acusado de no garantizar la seguridad en Morelos y desviar recursos públicos, por lo cual la Asociación de Abogados Morelenses presentó una solicitud de juicio político en su contra en el Congreso estatal.

El presidente de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses, Luis Ignacio Reyes Andraca, dijo a reforma que el Mandatario morenista acumula una serie de irregularidades y omisiones en su cargo, por lo que incumple lo que le ordena la Constitución estatal en beneficio de los morelenses.

"Esto hace insostenible que siga como gobernador", reprochó.

"Este nuevo documento fue estudiado, trabajado y probado, sobre todo, están los elementos que creemos conflictivos, por lo tanto, pues ya está en la cancha de los diputados para que le den cauce", lanzó el litigante.

La denuncia, dijo, fue recibida por los integrantes de la Junta Política del Congreso estatal como lo marca la Ley y será ratificada el 15 de junio.

-¿Cuáles serían, digamos, el eje central de pruebas o elementos que ustedes consideren por cuál debe ir este a juicio político al gobernador?-, se le preguntó.

"¡La inseguridad!, el estado de Morelos, tú lo puedes ver, esa es la gran parte de las pruebas, con todas las cifras de homicidios y demás delitos", dijo.

"No tienes una idea de de la masacre institucional y la masacre humana que se está viviendo en las y los morelenses, entonces con base en eso y contrastado con las obligaciones constitucionales y legales que tiene un gobernador, el jefe del Ejecutivo que protestó su cargo de elección popular por hacer valer las leyes y las constituciones".

Ejemplificó que sólo en Morelos el 40 por ciento de las cámaras de videovigilancia no funcionan, aun con el presupuesto que se otorga a la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

"¿Dónde se va ese dinero? Porque hay miles de millones de pesos, llevan 4 años y medio en esta Administración y no hay dinero, no hay patrullas, no hay elementos, no hay capacitación, no hay prevención, no hay resultados y el resultado pues aquí lo estamos viviendo todos", reclamó.

Desde el inicio de su gestión el exfutbolista suma al menos tres solicitudes de juicio político en su contra.

El pasado 11 de mayo,Barras de abogados de Morelos anunciaron que presentaron una solicitud de juicio político en contra de Blanco y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, por el delito de omisión ante la violencia en la entidad.

En un documento dirigido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía, los abogados llamaron a recuperar la paz.