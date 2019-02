Piden ONGs minimizar residuos

Ciudad de México— Organizaciones no gubernamentales pidieron al Gobierno incluir propuestas que minimicen la cantidad de basura que se produce en el País como parte de la nueva estrategia de cero residuos.

De acuerdo con el documento "La Visión Nacional de Gestión Sustentable: Cero Residuos", presentada el viernes pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los residuos que no se puedan reciclar ni reusar, serán sometidos a procesos calóricos para generar electricidad.

A través de un comunicado, las ONGs señalaron que convertir plásticos o materiales no reciclables en energía estimula la producción y comercialización de productos con sustancias químicas peligrosas.

Un esquema responsable de tratamiento de residuos debe evitar cualquier valorización energética de los mismos, resaltaron.

Entre las organizaciones firmantes están el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA), Fronteras Comunes, Greenpeace México y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario (LIDC).

Además, la estrategia debe contemplar la sustitución de materials tóxicos o peligrosos por otros que no lo sean para extender la vida útil del producto y que puedan ser reutilizados o reciclados sin impacto ambiental ni a la salud.

Las agrupaciones reconocieron algunas propuestas de la Semarnat, como la dignificación del trabajo de los pepenadores y cerrar los sitios de disposición final que no cumplan con la normativa.

Las ONGs consideraron que la visión presentada por la Semarnat debe centrarse en reducir la generación de desechos.