Piden ONGs a Corte no ceder a presiones por prisión preventiva

Ciudad de México.- Organizaciones civiles pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ceder a las presiones del Ejecutivo federal ni ignorar su función de contrapeso, y eliminar la prisión preventiva oficiosa.

Esta semana los ministros discutirán un proyecto que plantea la eliminación de la cárcel automática para delitos considerados graves, y las organizaciones reiteraron que esa medida cautelar no es convencional y va contra los derechos humanos.

"Entre los ministros ha habido una tendencia a estar en contra de la prisión preventiva oficiosa, yo esperaría que se manifieste la independencia del Poder Judicial en ese sentido", sostuvo Martín Carlos Sánchez, presidente de la Red Impulsando la Justicia AC.

"Vimos una petición de la asociación de jueces de que la Presidencia debería respetar la independencia judicial y dejar generalizar que todos son corruptos; creo que una mejor manera de manifestar esa independencia es que en este tema, que es bastante importante para el sistema de justicia penal, se mantengan y la resolución salga incluso unánime".

Previo a que la Corte decida la continuidad o no de esta figura prevista en la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra los jueces, los ha exhibido y acusado de corruptos.

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha afirmado que si los ministros deciden eliminar la prisión oficiosa se dejará la puerta abierta a miles de presuntos delincuentes encarcelados por delitos graves.

Sánchez, quien antes participó en la Red de Juicios Orales, destacó que, ante las presiones de la llamada 4T, el Poder Judicial está llamado a dar equilibrio y "rescatar" los valores democráticos.

"¿Consideras que va haber los votos necesarios para eliminar la prisión automática?", se le preguntó.

"Yo creo que sí", respondió, "han sido las señales que se han estado manifestando, no dudo ni tantito que haya un cabildeo oficial y extraoficial para tratar de detener esto de parte del Ejecutivo, pero tengo la confianza que se mantenga la autonomía del Poder Judicial.

"No es nada raro que desde el Ejecutivo, el presidente, se esté criticando a los jueces de esa manera, obviamente el Poder Judicial no es perfecto, (...) pero el mejor termómetro para mantener la transparencia y el profesionalismo de los jueces es que se respeten los principios del sistema acusatorio, se respete la presunción de inocencia como una herramienta principal".

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advirtió que de mantenerse la prisión oficiosa, los gobiernos seguirán metiendo a la cárcel a personas que pueden ser responsables o no de un acto ilícito, pero que no se les ha demostrado.

"Yo esperaría que la Corte demuestre que en este tema que es primordial para los mexicanos, se mantenga en la posición que ya había dicho antes de que López Obrador los empezar a presionar con que si no hay prisión preventiva entonces no hay seguridad y hay corrupción", expresó.

"Espero que ellos se mantengan en lo que dijeron y que quiten la prisión preventiva oficiosa porque es una figura que está rechazada por tribunales internacionales y nacionales en países democráticos, me parece muy importante que la Corte se mantenga a pesar de las fuertes presiones que tienen"

Aunque su deseo es que los ministros borren esta cuestionada medida cautelar y se mantenga la prisión preventiva justificada, Morera consideró que la presión del presidente será efectiva en algunos ministros.

"Todos los ministros saben las presiones que hay y muchos han tomado decisiones difíciles, no veo por qué no lo puedan hacer, (pero) no estoy segura que vaya a salir de esta manera. La Corte debería pronunciarse con mucha más fuerza ahora que el presidente los está llamando corruptos, pues que le demuestren al pueblo que no son corruptos pronunciándose en los temas que son torales para la vida democrática de México", manifestó.

"Yo creo que (el presidente) ha fracasado en su gobierno y eso es lo que lo tiene tan nervioso y quiere seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es meter a personas a la cárcel porque son sus enemigos políticos, o porque les conviene; hoy tenemos a un 40 por ciento de (población penitenciaria) que no ha sido sentenciada, jurídicamente no son culpables".

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, urgió a los ministros a portarse a la altura y hacer valer la Constitución por encima de las pretensiones o designios de Palacio Nacional.

"Qué me espero de lo que pueda suceder, sinceramente no te puedo contestar; por un lado creo que tenemos la posibilidad de que la Corte se porte a la altura de lo que debe ser, es decir, hacer respetar y hacer valer la Constitución", planteó Rivas.

"Por otro lado, me da miedo que esta Corte que ha sido muy clara en que prefiere atender los llamados del presidente, más que lo que dice específicamente la Constitución, entonces sí hay un riesgo de que una parte de la Corte avale algo que es a todas luces inconstitucional".

El especialista coincidió en que las presiones tanto del presidente López Obrador como del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, podrían inclinar la balanza a favor de mantener esta medida que calificó de ilegal.

"Sabemos que hay ministros que están ahí por el Presidente y otros que están controlados por el presidente, empezando por el ministro presidente (Zaldívar), yo creo que sí hay un riesgo porque han aventado a toda la caballeriza", manifestó.

"Nosotros como ciudadanos esperamos que cumplan con su función, la Corte es uno de los pilares de la sociedad y debería servir también de contrapeso a las decisiones del Ejecutivo que en muchas ocasiones (...) son principalmente políticas. Ellos están para hacer respetar la Constitución, no hacer respetar la voluntad del presidente".

Rivas enfatizó que la prisión preventiva es una medida cautelar utilizable, pero debe estar sustentada en una investigación o información determinante para evitar la práctica de 'primero te detengo o te meto un susto y luego investigo'.