Piden no tomar a la ligera crisis bancaria en EU

Ciudad de México.- Diputados de oposición pidieron al Gobierno federal no tomar a la ligera el escenario de volatilidad financiera en Estados Unidos y tomar precauciones al respecto.

Luego de que durante la inauguración de la 86 Convención Bancaria, autoridades y banqueros descartaron que la crisis de bancos estadounidense genere efectos negativos en el sector mexicano, demandaron no presumir antes de tiempo y estar alerta, toda vez que la economía de México sigue dependiendo en gran medida de la de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el panista Héctor Saúl Téllez indicó que el desplome de Silicon Valley Bank y el cierre de Signature Bank sí generará impactos a nivel global, por lo que llamó a no tomar las cosas a la ligera.

"No podemos tomar a la ligera, ni con optimismo desmesurado el escenario de volatilidad e incertidumbre financiera que ocurre en el mercado financiero de los Estados Unidos. Un escenario similar se vivió en 2008, con la caída de Lehman Brothers que es el referente más cercano para proyectar que no sólo la banca mexicana, sino a nivel global, se tendrán impactos por el desplome ahora de Silicon Valley Bank y el cierre de Signature Bank", dijo.

Ayer, en el marco de la Convención Bancaria, autoridades y banqueros aseguraron que las debacles de Silicon Valley Bank, Credit Suisse y Silvergate Bank no contagiarán al sistema financiero mexicano.

Téllez señaló que el gobierno mexicano debería estar alerta y no presumir antes de tiempo, ya que podría ser el inicio de un entorno financiero complicado a nivel global durante 2023.

Advirtió que no hay que olvidar la gran dependencia económica de México con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales, al igual que Canadá mediante el T-MEC, lo que puede ocasionar que, como en el pasado reciente, cualquier "catarro" económico de Estados Unidos se refleje en una "pulmonía" para México.

Como ejemplo, señaló que la moneda mexicana acumula una depreciación de 5.4 por ciento en las últimas semanas.

"Tan es así que el argumento que el Presidente había venido presumiendo como el súper peso, producto de que supuestamente la economía del país va bien, es tan endeble como la caída de la moneda mexicana al registrar las mayores pérdidas al cierre de la jornada del inicio de esta semana y con eso acumula una depreciación de nuestra moneda frente al dólar de 5.4 por ciento en el último mes", indicó.

Recordó que después de los últimos acontecimientos, en México el escenario más difícil fue para Banorte, que perdió 10 mil millones de pesos en valor de mercado en la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que otros bancos que también registraron pérdidas, como Banco del Bajío.

"Entonces, la afirmación del presidente que tenemos un sistema financiero sólido, capitalizado y con liquidez, es una de las tantas mentiras del presidente que, sobra decir, en lo que va del sexenio, ha demostrado que la toma de decisiones en materia económica no han sido las más idóneas.

"Y así lo ha declarado su propio ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y así lo ratifican con los hechos innegables en el alza de precios al consumidor derivados de los niveles más altos de inflación en las últimas dos décadas, el bajo crecimiento del PIB Nacional y las tasas de interés que ha tenido que ajustar a la alza el Banco de México", sostuvo.

El perredista Marcelino Castañeda indicó que si bien los expertos dicen que la crisis bancaria estadounidense no afectaría al sector en México, el gobierno mexicano tiene que ser prudente y tomar previsiones.

"Creo que estamos siendo demasiado optimistas porque, además, lo comento y lo sostengo, tenemos un gobierno muy irresponsable", sostuvo.

El legislador pidió no a las autoridades mexicanas no confiarse, dada la dependencia que tiene la economía mexicana con respecto a la estadounidense.

"No seamos tan optimistas, no nos confiemos en que esto no pudiera afectar, aparentemente no debería afectar, pero dependiendo nosotros de la economía de Estados Unidos, considero que tendríamos una afectación directa", reiteró.

El diputado del PRI, José Francisco Yunes, afirmó que comparte el comentario sobre la solidez del sistema financiero mexicano en cuanto a su capitalización y su liquidez.

"Comparto que no existe riesgo de un posible 'contagio' que replique (en) quiebra de bancos en México como consecuencia de la quiebra en algunos bancos de Estados Unidos", dijo.

No obstante, señaló que esto se debe al impulso de la legislación sujeta al marco prudencial de Brasilea III y a que se ajustó en gobiernos anteriores.

El legislador aseguró que es a ellos a quienes se les debe acreditar el acierto de la solidez del sistema financiero mexicano.

"Si hoy no hay riesgos para el sistema de pagos nacional se debe a que se previó oportunamente este escenario y no fue esta Administración.

"Los márgenes de capacitación y de liquidez de la banca surgen de las acciones responsables de los gobiernos anteriores por evitar quiebras bancarias y crisis financieras y proteger los ahorros de la gente", sostuvo.

El legislador indicó que si prospera una crisis financiera en Estados Unidos, habría repercusiones negativas en el desempeño económico de México que si bien no se traduciría en quiebras de bancos mexicanos, sí en los flujos de inversión y capitales y en el nivel de exportaciones de bienes mexicanos hacia Estados Unidos.