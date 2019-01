Piden no lucrar con explosión en Hidalgo

Ciudad de México— La Arquidiócesis Primada de México llamó a no sacar provecho económico o político de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el pasado 18 de enero explotó un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que provocó la muerte de más de 100 personas.

En el editorial de la revista Desde la fe se publicó que el camino no se encuentra en la descalificación, en las agresiones, ni en desear el mal al otro.

"Ninguna tragedia es motivo de celebración o burla y tampoco es un espacio para sacar provecho económico, político o de cualquier índole. Así no es como actúa una Iglesia en Cristo", se difundió.

En la edición de este domingo se invitó a los ciudadanos a participar de manera activa para sanar la herida, aliviar el dolor que causó la tragedia y actuar desde el amor fraterno.

"Una tragedia como esta exige que nos pongamos ante el espejo con los ojos que Dios nos mira y hacer una autocrítica para entender en qué estamos fallando, de qué forma somos parte del daño y reconocer que está en nosotros sanar interiormente y no en lo que hagan los demás".

En el escrito se expuso que México necesita de ciudadanos que saquen la mejor versión de sí mismos y que pongan en el centro de sus vidas a Jesús Cristo.

En el documento se reconoció que son días difíciles para el País y se llamó a reflexionar sobre cómo abonar para que México avance.

"Independientemente de las responsabilidades de unos y otros es importante crecer en sensibilidad y tener cercanía ante el dolor de tantas personas afectadas", se pidió.

En la revista se recordó que el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda, solicitó responder con planes de acción inteligentes.

"Ojalá dimensionemos el tamaño de la tragedia y el dolor vividos en Tlahuelilpan, para que respondamos todos, con estrategias y planes de acción responsables e inteligentes, y cambiemos nuestros hábitos y modos de actuar negativos", expresó el líder religioso hace algunos días.