Piden no abandonar búsqueda de los 43 de Ayotzinapa

A 52 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares y organizaciones sociales realizaron la primer marcha del 2019 para exigir su presentación con vida.

El contingente salió del Ángel de la Independencia, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, con dirección al Hemiciclo a Juárez para reclamar que han pasado más de 4 años sin haber justicia para los jóvenes.

El grupo de manifestantes partió alrededor de las 17:00 horas, al llegar a la esquina de Reforma y Bucareli, se detuvieron en el antimonumento para efectuar el pase de lista por cada uno de los alumnos desaparecidos y posteriormente continuaron su marcha sobre avenida Juárez.

Frente al Hemiciclo, se congregaron para dar paso al acto político en donde María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, pidió a la sociedad mexicana no abandonarlos en la búsqueda de sus hijos. “Yo a veces me siento triste por que hacemos actividades y vemos que ya no nos acompañan como antes, no lo hagan por nosotros, háganlo por nuestros hijos, quien tenga hijos nos va a entender”, lamentó.

Como parte de esta jornada de acción global por Ayotzinapa, algunas organizaciones sociales se unieron a la exigencia de la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, además de solicitar la inmediata atención de las autoridades locales y federales en sus casos particulares, tales como los damnificados por los sismos en la Ciudad de México y agrupaciones de familiares de feminicidios y personas desaparecidas representativos de todo el país.

Casi al finalizar el mitin, tomó la palabra la madre de la niña Giselle Garrido Cruz, desaparecida el 18 de enero de este año en San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México; quien acusó que autoridades municipales no han hecho nada por encontrar a la menor. “Vengo a denunciar que las autoridades no están haciendo nada para que esta niña regrese a casa, que se haga la búsqueda a nivel nacional”, expresó.

Finalmente los congregados a esta protesta se pronunciaron a favor de que se esclarezca el tema y exigir que el nuevo gobierno actúe y cumpla con sus compromisos.