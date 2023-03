Piden mujeres desde el Zócalo justicia y fin a violencia

Ciudad de México.- Cientos de mujeres protestan este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México.

Algunos contingentes que partieron del Monumento a la Revolución, la Glorieta de Insurgentes, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez comenzaron a llegar al Zócalo de la Ciudad de México

Con pancartas, lonas, cartulinas, pañuelos y banderas color morado y verde, principalmente, los grupos claman justicia y fin a la violencia.

Entre sus frases destacan el reclamo por falta de justicia, impunidad, la petición de que si alguna falta se apoye a sus madres o hijos y los reproches hacia autoridades porque siga la violencia en todas sus formas y los feminicidios.

En la ruta de la marcha se han colocado decenas de vallas metálicas en inmuebles y esculturas.

Que la violencia contra ellas termine

Está vez María Elena, sobreviviente de agresión con ácido, marcha para visibilizar lo que le sucedió y pedir la aprobación de la Ley Malena pero, sobre todo, para reivindicar a sus antepasadas por las violencias de las que fueron víctimas.

"Yo algún día estuve donde no veía esta realidad y me tocó y me tocó en la piel propia. No tengan miedo de denunciar", exhortó a las mujeres al iniciar a avanzar hacia el Zócalo.

Miles de mujeres caminan entre consignas por terminar con el patriarcado y que haya justicia.

Entre el violeta y el verde que representa al movimiento cantan y cuestionan el que no puedan ser libres de andar por la calle a cualquier hora o vestir como les gusta.

"Por mi abuela, por mi madre, por mi hermana, por mí y por todas", se lee en sus carteles.

Pintan vallas por violencia; decomisa Policía objetos

Mujeres encapuchadas han realizado pintas en vallas a lo largo del recorrido de la marcha del 8M.

Los casos se han registrado en Avenida Juárez y en el Zócalo, además de las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Algunas han agredido a mujeres trans, asistentes a la movilización, y que exigen su derecho para manifestarse.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya decomisó algunos artefactos, como martillos.

"Mujeres policías de @SSC_CDMX que realizan el acompañamiento de la marcha, identificaron un grupo de manifestantes que portaban objetos con los que pueden causar daño a las participantes, la ciudadanía en general y a ellas mismas, los cuales les fueron retirados", informó Marcela Figueroa, de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la Policía.

En tanto, jóvenes del bloque negro vandalizaron la sucursal de Banorte ubicada sobre 5 de Mayo, en su paso rumbo al Zócalo.

Al romper los accesos ingresaron al área de cajeros y al área de servicio al cliente, donde destruyeron mobiliario.

Grupos de mujeres encapuchadas que arribaron después, realizaron pintas y prendieron una pequeña fogata con los papeles que quedaron regados.