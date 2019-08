Piden migrantes libre tránsito en país

Migrantes haitianos y africanos protestaron afuera de la Estación Migratoria Siglo 21 en Tapachula, Chiapas, para pedir libre tránsito por el país.

Los extranjeros denunciaron que llevan hasta medio año esperando la resolución de sus trámites de regularización ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sin obtener resultados.

"Hay personas que llevan aquí seis meses varados, algunos no encuentran trabajo y se están muriendo de hambre", expresó uno de los extracontinentales.

Por ello, demandaron al Gobierno mexicano que les permitan seguir su camino hacia los Estados Unidos, porque en la frontera sur no encuentran trabajo ni oportunidades.

Los migrantes también pidieron la libertad de sus compañeros asegurados dentro de la Estación Migratoria.

En el exterior del inmueble federal exhibieron mantas y danzaron como parte de su protesta.

Reiteraron que, pese al endurecimiento de las políticas en el vecino país del norte, su objetivo no es quedarse en México y mantienen la esperanza de cumplir el sueño americano.