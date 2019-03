Piden mexicanos en EU voto electrónico

Ciudad de México— En el arranque de los foros consultivos en Estados Unidos, los mexicanos que viven en ese país urgieron al Gobierno federal que el voto de los connacionales en el exterior sea de manera electrónica y no por correo tradicional.

"Que se utilice el dinero de las remesas porque el hacerlo por correo genera gastos extras, le cuesta al mexicano, así que que se use el dinero que nosotros enviamos; el año pasado fueron más de 30 mil millones de dólares", expuso uno de los asistentes.

En los comicios de 2018, en los cuales se eligió al Presidente de México, sólo 98 mil 854 mexicanos de los 585 mil 535 que radican en el extranjero ejercieron su voto.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó este domingo en los foros consultivos con mexicanos en Estados Unidos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 .

Con el primero de 13 foros, celebrado en San Francisco, California, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior inició las reuniones que sostendrá con las comunidades de migrantes en el país norteamericano, donde viven más de 12 millones de mexicanos.

A las 19:00 horas, se inauguró el foro en la sede de la Sociedad Mutualista Mexicana Morelos con la participación de alrededor de 100 personas.

El foro fue presidido por el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Roberto Valdovinos, y el cónsul adscrito en San Francisco, Guillermo Reyes.

"Los foros que vamos a iniciar a partir de hoy tiene la característica de que las propuestas que ustedes hagan aquí van a formar parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es decir que por primera vez que las posiciones que los mexicanos y las mexicanas en el exterior den serán tomadas en cuenta", expuso.

Durante las participaciones, los migrantes también solicitaron que se defienda de manera más contundente a los mexicanos que están en Estados Unidos, ante los ataques por parte del Presidente Donald Trump.

Para mejorar los servicios consulares que reciben, llamaron a que las personas que trabajan en los 50 consulados de México en Estados Unidos sean más humildes y cercanas a los mexicanos.

También pidieron que haya gente que hable lenguas indígenas en los consulados para que se puedan comunicar con quienes las hablen.

Entre las propuestas que lanzaron para mejorar a México y evitar la migración, los connacionales urgieron a eliminar la corrupción y la violencia.

"Todo lo que hemos pedido no se va a poder lograr sino se elimina la corrupción, se queda en las bolsas de los de arriba, de los diplomáticos", aseveró Rodrigo Pérez, uno de los asistentes.

El foro se dividió en los temas de justicia y Estado de Derecho, además de bienestar y desarrollo económico.

Los tres, a su vez, con subtemas adaptados al contexto de los mexicanos en el exterior como servicios consulares, orientación legal, participación cívica en México, ventanillas comunitarias, inversión en México, remesas, retorno y reintegración en México, entre otros.

Para cada eje temático, los organizadores dieron un límite de 20 minutos y para cada participación asignaron 2 minutos.

Además de San Francisco, esta semana se llevarán a cabo foros consultivos en Sacramento y Fresno, ambas ciudades en el Estado de California, donde radica el 29 por ciento de los mexicanos con matrículas consulares en Estados Unidos.