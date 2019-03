Piden más trabajo y menos reproches a estados para acabar con violencia

Ciudad de México— Con más trabajo y menos reproches, los gobernantes podrían sacar a las ciudades mexicanas de entre las 50 más violentas del mundo, recomendó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia estatal.

Como ocurre desde hace 10 años, el Consejo enlistó las 50 ciudades con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2018, en donde, por primera vez, México destacó con 15, cinco de ellas entre las primeras diez.

El informe fue descalificado por los Gobiernos de Tijuana (Baja California), Irapuato (Guanajuato), y Ciudad Juárez (Chihuahua), así como por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

En respuesta, Ortega cuestionó que sea más fácil para los políticos intentar desvirtuar la violenta realidad, que cambiar las estrategias para combatirla.

"Lo que pretendemos provocar (con el estudio) es que haya molestia, y que no busquen callar al mensajero, sino resolver el problema", señaló en entrevista.

"El fin del estudio no es tener algo exacto, sino tener un estudio del año anterior, para que sirva a las autoridades como una medida, que tienen que corregir su política pública, cambiar lo que estaban haciendo, porque sino van a seguir dentro del ranking".

La negativa de Acapulco o Ciudad Juárez, dijo, y el rechazo que hizo Irapuato y Tijuana a la metodología por sólo contemplar ciudades con más de 300 mil habitantes o no tomar en cuenta datos de Fiscalías estatales, no se compara con otros casos.

Ortega recordó un reclamo por parte del ex titular de Turismo federal, Enrique de la Madrid, en 2018, y otro en 2014 del ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, quien incluso les exigió una disculpa pública.

"Una de las exigencias más fuertes ha sido en el caso de Los Cabos (Baja California Sur), donde Enrique de la Madrid nos desacreditó públicamente", refirió sobre la ciudad que posicionaron con más homicidios en 2017.

"En Acapulco fue del entonces Gobernador Ángel Aguirre, el cual dijo que no era posible, que había (homicidios) en algunas partes de los cerros, pero eso no era el Acapulco turístico", dijo.

El catedrático señaló que los reclamos también han venido de países como Brasil o Venezuela, cuando ambos colocaban más ciudades en el ranking, que las que ahora aporta México.

"Nunca hemos tenido ofrecimientos monetarios para sacarlos de la lista, pero sí mucha presión, casi amenazas, casi que nos van a demandar".

Para Ortega, mientras el crimen organizado siga peleándose territorios en el País, con impunidad gubernamental y sin castigos ejemplares, la problemática seguirá reflejándose en las siguientes listas.