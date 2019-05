Piden más datos sobre libros de texto

Ciudad de México— Especialistas en educación consideraron que ha habido opacidad en la información de producción de libros de texto, e hicieron un llamado para transparentarla y para que se garantice su entrega para el siguiente ciclo escolar.

Jennifer O'donoghue, investigadora y directora de Mexicanos Primero, señaló como prioritario que los alumnos mexicanos cuenten con este material.

Además, apuntó que al momento no se ha informado qué tipo de modificación van a sufrir los libros de texto.

"Una cosa es solo imprimir, y eso yo creo que sí se puede, pero no tenemos la claridad sobre si van a cambiar los contenidos", dijo.

Consideró que para la impresión de los libros de texto se tiene el tiempo contado, y el periodo es corto para detallar un nuevo plan educativo.

Por lo que aconsejó, esperar el tiempo preciso para incluir en estos ejemplares los preceptos resaltados en esta reforma.

"Entonces, si vamos a tener nuevos libros de texto, no tiene mucho sentido (modificarlos) si estamos justo ahorita con una nueva reforma constitucional, donde se habla de cambios importantes en cómo debe ser la educación, que va a implicar trabajar en un nuevo modelo educativo con un enfoque multicultural, plurilingüe, para educación de la teoría de la paz, con enfoque de los derechos humanos", expuso.

"Se tiene que trabajar desde la Secretaría de Educación Pública para asegurar que el nuevo modelo educativo contemple todo eso. Claramente no tenemos tiempo suficiente para eso entre hoy y cuando empiezan las clases en agosto.

"Hoy en día no tenemos claridad si sólo van a reimprimir los que tenemos o que van a tratar de hacer todo ese cambio, cuando los tiempos que tenemos no dan para hacer el cambio real, profundo y necesario para reflejar las aspiraciones en la nueva reforma", apuntó.

En tanto, Marco Fernández, especialista en educación de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, se unió al llamado para que se garantice que los libros estarán en agosto en las manos de los alumnos.

"Aquí, literalmente, nos piden un acto de fe. Que en el pasado había un proceso, que ahora el proceso es distinto y que les tengamos confianza de que sí lo van sacar a tiempo", expuso.

"Ojalá que así sea y que con mucho gusto, seremos los primeros en reconocer si lo hacen, que fueron muy eficientes para hacerlo y que ojalá que así sea", agregó.

El 15 de mayo, en la celebración del Día del Maestro, tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, admitieron un retraso, arguyeron que la razón es el combate a la corrupción y aseguraron que los libros de texto gratuito serían entregados en tiempo, además de que se ahorrarán 175 millones de pesos.

El titular de la SEP apuntó que al momento, sólo está listo el 11 por ciento del total de libros que se necesitan, es decir; 20 de los 176 millones.

Estimó que a finales de este mes tendrán otros 80 millones y 15 días después de esto, los otros 55 para llegar a la meta total.

Aseveró que éstos serán entregados el primer día del calendario escolar, que empezará el 26 de agosto.