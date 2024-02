Piden marchar contra mano del Gobierno en elecciones

Ciudad de México.- Luego de acusar que la Federación está interfiriendo indebidamente en el proceso electoral, integrantes de la organización civil "Unid@s" llamaron a la ciudadanía a manifestarse el próximo 18 de febrero en defensa de las instituciones y el derecho a ejercer de forma libre su voto.

Gabriela Sterling, de Poder Ciudadano, exigió elecciones libres que permitan a las y los ciudadanos expresar, sin coacción y sin manipulación, sus preferencias políticas.

Señaló que a pesar de que la ley se los prohíbe, el presidente López Obrador y su partido, Morena, están interfiriendo indebidamente en la elección mediante "acciones inadmisibles".

Acusó que además de hacer propaganda de manera expresa y usar los programas sociales con fines electorales, ha sido omiso ante hechos de violencia política y el clima de inseguridad que ha derivado en el asesinato de 16 aspirantes hasta el día de hoy.

"A pesar de que nuestras leyes lo prohíben, el presidente y otros funcionarios públicos están interfiriendo indebidamente en las elecciones, no lo podemos permitir, nuestro voto es libre", afirmó.

La activista refrendó su apoyo a las instituciones y la democracia y le exigió al gobierno y a las autoridades electorales que respeten y hagan respetar la legislación electoral.

Mónica Solís, de Océano Ciudadano, dijo que la democracia del mundo y de América Latina enfrenta riesgos que ya no vienen de actores externos, sino de aquellos a quienes los ciudadanos asumieron con su voto.

"Estamos ante una elección histórica, pero con graves riesgos, desde la observación electoral, no estamos a favor ni en contra de ninguna de las opciones, estamos a favor de que el voto sea libre de amenazas, de chantajes, de miedo, de apatía, a favor de que el voto se respete y que tengamos las elecciones libres y pacíficas a las que todos tenemos derecho", expresó.

Solís advirtió que es momento de que los ciudadanos asuman responsablemente el poder de su participación y de su voto.

"Necesitamos respetar el valor incalculable de cada voto, gane quien gane, pierda quien pierda o pierda quien crea que va a ganar. Se trata de cuidar la democracia y la democracia hoy sólo la pueden cuidar los ciudadanos, entendiendo de una vez que los candidatos somos todos", indicó.

Ana Lucía Medina dijo que entre las razones más importantes para convocar a la movilización del próximo domingo se encuentran la defensa del voto libre.

Al leer el manifiesto que sustenta la convocatoria, indicó que el voto no puede considerarse así cuando el Gobierno mete las manos en las elecciones, usa el dinero público para ayudar a candidatos, censura a los medios o amenaza con que si gana la oposición van a desaparecer apoyos y programas sociales.

Agregó que el voto tampoco es libre cuando se quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Estas son nuestras razones para movilizarnos y marchar el 18 de febrero de 2024. Que el presidente nos deje votar en paz, que no se meta en la elección. No más propaganda, no más uso abusivo de los programas sociales, que los gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista", demandó.

Medina subrayó la importancia de difundir que los programas sociales son un derecho que está en la Constitución y no dependen ni del presidente ni de su partido.

Exigió también que las autoridades electorales hagan su trabajo con autonomía e independencia, que se blinde la elección del dinero y de la amenaza del crimen organizado y que los medios cubran parejo todas las campañas de todos los partidos.

En su turno, Amado Avendaño reiteró que el único orador será el ex presidente del INE Lorenzo Córdova.

Cuestionado sobre las críticas del presidente al ex consejero presidente, Avendaño dijo que fue una opción de consenso.

"Era la mejor opción, fue una opción de consenso y, la verdad, es que a estas alturas del partido cualquier persona que se exprese libremente en este país es cuestionada, entonces, tampoco podemos pensar en un personaje que no fuera a caerle mal al señor de Palacio", dijo.

Avendaño pidió a los asistentes llegar directamente al Zócalo capitalino, para facilitar el acceso y que, preferentemente, vayan vestidos de rosa y blanco.

Sostuvo que hasta ahora, 107 ciudades han confirmado su participación, entre ellas 15 en el extranjero, así como 216 organizaciones civiles.