Piden magistrados confiar en Tribunal Electoral tras marcha

Ciudad de México.- La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, pidió a la ciudadanía confiar en el organismo ante a la exigencia de "voto libre" durante la "Marcha por la Democracia", del pasado domingo.

"Eso sí es una garantía que este Tribunal les puede dar. Tenemos un Tribunal sólido, autónomo, imparcial e independiente, que ve hacia adelante, que garantiza en todo momento elecciones libres y auténticas, estén seguras y seguros de ello", aseguró.

Durante el informe de labores del presidente de la Sala Especializada del Tribunal, Luis Espíndola, la magistrada reconoció que pese a los avances en la impartición de justicia electoral, se tienen que realizar más esfuerzos para cumplir de la mejor manera con sus funciones.

"Vivimos uno de los momentos más transcendentales de la democracia mexicana, celebremos toda manifestación pacífica en favor de la democracia.

"Compartimos con quienes desde cualquier trinchera expresen sus opiniones de manera libre, no hay mejor muestra de pluralidad que la libre expresión de las ideas y el ejercicio pleno del derecho de manifestación de las mismas", dijo.

Aseguró que México cuenta con los jueces que la democracia requiere.

"El Tribunal Electoral cuenta con juezas, con jueces y con todo un personal jurídico y administrativo altamente especializado, no se dude de la capacidad ni técnica ni jurídica de esta institución.

"La resolución de las controversias en materia electoral, así como la calificación de las elecciones presidenciales de este 2024, está absolutamente garantizada", apuntó.

Soto también volvió a demandar al Senado nombrar a los magistrados que están pendientes, pues, insistió, no corresponde al Tribunal la integración de sus órganos.

"Sí nos corresponde pedir respetuosamente su integración, pero si el Senado de la República no logra hacerlo, quiero decirles que aquí, en esta Sala, el Tribunal Electoral siempre garantizará que todas sus decisiones sean apegadas a la norma constitucional y convencional, y a toda las leyes en nuestro país.

"No hay una instancia debilitada, por el contrario, y muestra de ello es la integración de esta Sala, que ha estado, como siempre, dando su mejor cara para ensanchar la justicia y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos", añadió.

Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes aseguró a los ciudadanos que pueden estar seguros que las resoluciones del Tribunal durante el proceso electoral se realizarán de manera imparcial.

"Este Tribunal Electoral es una institución integrada por juristas, por profesionales especializados y experimentados, que llevan décadas salvaguardando nuestro orden jurídico-electoral, con profesionalismo y con imparcialidad.

"Nuestras sentencias pueden ser criticadas por unos y por otros, como ha sucedido cuando no son favorables a una causa, pero este Tribunal no tiene filias, no tiene fobias, sólo aplicamos lo que dice la ley y lo que dice la Constitución", apuntó.

Coincidió con Soto en que México cuenta con un Tribunal sólido, autónomo, imparcial e independiente.

"Que garantiza nuestras elecciones, unas elecciones libres y auténticas, eso no ha cambiado ni cambiará, estemos todas y todos seguros de ello, esta Sala Especializada tendrá la titánica tarea de garantizar la protección a nuestro sistema de comunicación política y tutelar con ello, el derecho a la libertad de expresión", añadió.

Aplican sanciones por 36 millones

En un año, la Sala Especializada del Tribunal Electoral aplicó multas por 36 millones 706 mil 827 millones de pesos por violaciones a la norma electoral.

En su informe de actividades, Espíndola indicó que de noviembre del 2022 a octubre del 2023 recibieron mil 233 denuncias, principalmente por actos anticipados de precampaña y campaña, y uso indebido de recursos públicos.

Así como por la violación a los principios de imparcialidad, independencia y equidad en la contienda electoral.

De todos ellos, en 445 casos se declaró la existencia de las infracciones, y en 321 implicaron multas, 10 de ellas fueron amonestaciones públicas y 31 reducciones de ministración a partidos políticos.

"El monto global de las multas impuestas asciende a 36,706,827 millones de pesos, los cuales son destinados al fomento de la ciencia y la tecnología, cuyos recursos son entregados al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

"La responsabilidad de este Pleno y su funcionariado con la sociedad es seguir siendo un organismo jurisdiccional garante y eficiente para la resolución e impartición de justicia", indicó.