Piden madres buscadoras con mantas cese a amenazas

Ciudad de México.- Madres buscadoras colocaron mantas en el Ángel de la Independencia para dirigirles a grupos de la delincuencia el mensaje y la petición de que cesen las amenazas y agresiones en su contra.

De diversos estados, viajaron a la Ciudad de México y en la madrugada de este martes levantaron mantas en el emblemático sitio de la capital del país para llamar la atención sobre dicha demanda.

"Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la Ciudad, en un lugar en donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos, pedir piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan dónde los podemos encontrar", señaló Cecilia Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México.

"Que las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos, que las mantas las utilizan para dejar mensajes, yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos y ahora las tengo que utilizar para dejarles un recado: tengan piedad de las madres y no nos amenacen ni nos maten, déjennos buscar a nuestros desaparecidos. No buscamos culpables ni justicia, queremos encontrarlos y que vuelvan de nuevo a casa", agregó.

Las mantas señalaban la petición que la activista también difundió en redes sociales, donde además planteó al crimen organizado un pacto de paz y diálogo, propuestas en la que ha sido insistente.

"Sólo queremos quitar el frío a los nuestros y un lugar para que descansen. No nos detenemos porque buscamos la razón de nuestra vida. No queremos ofender a nadie, sólo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando por qué no vuelven sus padres".

"Les pido un pacto de paz y a todos los mexicanos, iniciemos una gran plática, donde nos escuchemos y entendamos todos, cada dolor cuenta para aliviarnos todos", insistió.