Piden ir contra Peña por Estafa Maestra

Ciudad de México— El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuellar señaló que el expresidente Enrique Peña Nieto debe ser investigado por el caso de la Estafa Maestra ya que, dijo, es difícil de creer que no conocía de la operación.

El legislador expuso que se debe empezar a voltear hacia el expresidente Peña Nieto en las investigaciones que hace la Fiscalía General de la República, la cual citó a la exsecretaria Rosario Robles para declarar sobre el caso de contrataciones y triangulación de recursos y desvíos a través de empresas fantasma y entes públicos.

"Son cosas que difícilmente uno pueda pensar que se pudieran hacer sin la tolerancia, sin el aval, sin la complicidad del expresidente Peña Nieto.

"Yo creo que también los ojos de la justicia pues deberían ya empezar a voltear, pues no a los bautizos ni a las fiestas, sino hacia el Presidente de la República del sexenio anterior", dijo sobre las investigaciones que incluyen ya a la ex secretaria de Sedesol y Sedatu.

Indicó que las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Presupuesto han avanzado en el análisis de la Cuenta Pública del 2016, en la cual se detectaron importantes irregularidades del caso Estada Maestra.

Aseguró que la Cámara también actuará en el asunto sobre las investigaciones en casos de corrupción del sexenio anterior.

"La Cámara también va a tomar cartas en el asunto. No es ningún cerco, es, creo yo, la aplicación de la ley", dijo sobre las investigaciones a ex funcionarios de la Administración pasada.

Dijo que en la Cuenta Pública 2016 se advierte que los grandes escándalos se originaron en ese año.

Se va a dar seguimiento, como acordó el Pleno en el momento de votar la cuenta pública 2016, sobre la base de dos grandes problemas, entre otros muchos, que tienen que ver con Fertinal, Agro Nitrogenados y Estafa Maestra, mencionó.

Indicó que, en un plazo de 15 días, los legisladores tendrán una opinión sobre estos temas sobre los procesos de solventación, de reparación de daños y sanciones administrativas y penales que están en curso, así como por aquellas que se puedan realizar.

"No podemos adelantar nada, esta comisión se instalará la próxima semana y pues ya para el mes de septiembre también discutiremos las cuentas públicas 2017 y 2018", indicó.