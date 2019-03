Piden intervención de FGR en Cámara

Ciudad de México— El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame, solicitó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, su intervención para evitar que maestros de la CNTE mantengan tomado el recinto legislativo.

En su cuenta de Twitter, advirtió que la obstrucción de los accesos de San Lázaro pueden constituir una privación ilícita de la libertad de cientos de trabajadores.

"Dr. Alejandro Gertz, titular de @FGRMexico en mi carácter de ciudadano y diputado: Elementos de la CNTE han obstruido las salidas de @Mx_Diputados en lo que puede constituir una Privación ilícita de la libertad de cientos de trabajadores. Urge su intervención", escribió el panista.

Diputados del PRI y MC también se sumaron al llamado.

"Hacemos un llamado al Presidente de la @Mx_Diputados y a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad del personal que labora en el recinto, para que puedan salir libremente y no se exponga su integridad física", tuiteó el tricolor.

"Muy lamentable actitud violenta que ha asumido un grupo de #CNTE, se han quedado atrapados en @Mx_Diputados empleados y prensa. Llamamos al @GobiernoMX a que cumpla con su deber de resguardar y salvaguardar la integridad de las personas. No cederemos al chantaje #ReformaEducativa", expresó Martha Tagle, de MC.

Desde ayer, maestros de la CNTE tomaron los accesos de la Cámara de Diputados, impidiendo con ello la reunión de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales para dictaminar la reforma educativa.

Este miércoles ambas comisiones pudieron sesionar y aprobaron el dictamen.

Luego de conocer de la aprobación, la CNTE volvió a tomar los accesos que habían abierto desde anoche.

Alrededor de las 13:00 horas, los maestros liberaron por un momento la puerta 8 para permitir la salida del personal.

No obstante, volvieron a cerrar el acceso minutos después, dejando adentro de la Cámara a cientos de trabajadores.

Hasta las 16:00 horas, al menos 150 empleados están retenidos en la sede legislativa.

Cuando alguno trabajadores intentaron salir y otros que estaban afuera abogaron por ellos, se generaron confrontaciones con los maestros.

Tres empleados, incluida una mujer, logaron saltar las rejas de San Lázaro y se retiraron del lugar.