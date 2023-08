Piden información y no retórica en conferencias sobre libros

Ciudad de México.- Expertos pidieron que las conferencias de prensa que se realizarán a partir de este día en Palacio Nacional sobre los libros de texto gratuitos, se utilicen para brindar información clara y transparente sobre educación y los ejemplares, sin retórica ni intentos propagandísticos.

Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey reprochó que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se ha ofrecido información continua y precisa sobre diversos temas de interés como el abandono y rezago escolar, y algunos de sus funcionarios, consideró, han brillado por su ausencia.

PUBLICIDAD

"Ojalá que pasen los milagros (...) que sea un acuse de recibido a los compañeros (de la SEP). Claro que nos damos cuenta que están ausentes, claro que no han dicho nada respecto a cómo recuperamos al millón 200 mil estudiantes de todos los niveles educativos que no regresaron a las aulas, claro que nos damos cuenta que no han hecho una medición de las afectaciones en los aprendizajes derivados de la pandemia, y todo eso no se resuelve con estos planes, programas mal hechos y peor logrados libros de texto", expuso.

"Lo que va a haber (en las conferencias) es retórica y no una explicación pedagógica, no se ve que vaya a haber un ámbito para reconocer los errores. Entonces, en el mundo real debería de haber una explicación de la secuencia didáctica que está detrás de los libros de texto y se conectan a los planes y programas de estudio que no se han publicado, pero yo creo que a ver si por fin da la cara la Subsecretaria de Educación Básica (Martha Velda)".

Fernández consideró que otros tópicos que se tienen que explicar son los planes y programas de estudio, y cómo están conectados a los libros de texto.

Cómo, añadió, desde su perspectiva afirman que hay secuencias didácticas, qué se va a hacer con los errores señalados y cómo se van a enmendar, y cómo se va a explicar a los docentes el contenido de los libros de texto más allá de la diatriba del neoliberalismo.

"Los libros de texto tienen deficiencias serias, no solo errores, sino contenidos acotados sustantivamente en las matemáticas y que además como insisto, el problema grave es que no hay una secuencia didáctica, se salta de un lugar a otro y se quiere esconder eso diciendo es que ahora va a haber transversalidad del conocimiento", afirmó.

"Lo de la fe de erratas es una tomada de pelo, necesitan una cirugía mayor, pero estos no están dispuestos a aceptar el grado de su incompetencia. Entonces, ¿qué queda? Por favor que (las conferencias) no sean una oferta de ocurrencias".

Alma Maldonado, experta en educación e investigadora del Cinvestav, demandó que las conferencias no sean sólo un intento de ensalzar los libros de texto, y que las autoridades de la SEP no se presten al diálogo y tengan apertura a las críticas y sugerencias.

"En primer lugar, la propuesta de hacer la conferencia es todo menos un ejercicio de rendición de cuentas, parece más bien un acto propagandístico donde van a presentarnos lo maravilloso que son los libros, sin abordar cuáles son los problemas que tienen y que se han detectado y que han sido señalados en múltiples ocasiones", expuso.

"No creo que vaya a ser un ejercicio para realmente explicar por qué están mal los libros y esto para ellos se va a prestar. Si hicieran un libro por cada día, por lo menos serían 48 para toda la primaria. El ciclo escolar empieza en unos días ya, en dos semanas (...) no han querido reconocer ninguno de los problemas que ya han sido detectados de errores conceptuales o de errores en el diseño y en la información de los libros".

Maldonado planteó que deberían explicar cuál es la ruta a seguir ante los errores que consideró graves en los ejemplares.

"Es responsabilidad de la SEP, sobre todo con las maestras y los maestros, a los que les van a dejar estos materiales mal hechos ¿para qué?, ¿para que ellos encuentren los errores? Muchos maestros lo van a detectar solos porque tienen experiencia, lo saben, por eso decimos que si hubieran hecho el pilotaje, ahí hubieran salido los errores, muchos lo hubieran detectado ahí, el problema es que qué va a pasar con los maestros que no cuenten con los recursos para detectar los errores o los planteamientos, eso es terrible", dijo.